- بالفيديو.. استخدام حليب الحمير في تركيا لعلاج امراض السرطان والتهاب الكبد والربو
- هل بقي بوتين على وعده لترامب؟
- العلويون في وضعهم الجديد بعد الثورة وسقوط النظام الاسدي
- تأويل أميركا ... على هامش الترامبيّة ودروسها
- ترامب يسقط حجج إقامة مناطق آمنة احتمالاتها إلى تقاسم نفوذ أو ستاتيكو؟
- عون: بالنسبية تتمثل الأكثريات والأقليات وموقفي من قانون الانتخاب ليس ضد أي طائفة
- قهوجي: التهديدات مستمرة بعد "الكوستا"
- مانشيت:بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل... وحديث عن «ضمانات تحالفيّة» لجنبلاط
- حسم شبه نهائي لاسم قائد الجيش الجديد... القلق من «الارهاب» يسرّع التعيينات العسكرية
- العالم بانتظار أول "تريليونير" في تاريخه.. من هو؟!
- تحسين الإيرادات لا يمرّ عبر زيادة الضرائب
- توقعات الأبراج ليوم January 28, 2017
- قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
- العنصر المالي أساسي في معارك الشمال... لا تحالف بين ريفي والضاهر
- سحب المتحاورون قبولهم اقتراح بري... لماذا؟
- من لمعات الشيخ يوسف الخازن
- عون أطلق قطار القانون الجديد البحث عن صيغة مفصلة على القياس
- المعارضة «المدنية» تطلّ برأسها في الأشرفية
- أنباء عن اغتيال بشار الأسد واعلام النظام يتحدث عن جلطة
- حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017
- حسابات ترامب والمناطق الآمنة بسوريا: عزل إيران و"حزب الله" وإقصاء "داعش"
- مشروع “دستور بريمر” الروسي ينسف هوية سورية العربية والإسلامية ويمنع جيشها من أي دور في فلسطين.. ولهذا يجب تعديلة جذريا.. المحاصصة الطائفية “فتنة” دمرت العراق ولا نريدها ان تجهز على سورية.. واليكم قراءة مختلفة
- غياب «السفير» وأفول مرحلة في الصحافة (والسياسة) العربيّة
- مصادر: اشتباكات عنيفة بين جبهة فتح الشام وفصائل معارضة بشمال سوريا
- اعترافات متأخرة: خيانة فاروق الفيشاوي وطلاق لبلبة وأسرار أخرى
بالفيديو.. استخدام حليب الحمير في تركيا لعلاج امراض السرطان والتهاب الكبد والربو
أفادت تقارير إعلامية بأن أسعار الحمير في تركيا، ارتفعت جراء الطلب الكبير على حليب الحمير المحلية.
وقالت منتجة لحليب الحمير، في مقاطعة مانيسا المطلة على بحر إيجة، إنها تبحث عن الحمير في المحافظات والمقاطعات الأخرى في البلاد لمواجهة الطلب المتزايد على حليب الحمير.
وأشارت توركان إيغريبويون، البالغة من العمر 44 عاما، إلى أن "أسعار الحمير أصبحت باهظة بسبب شعبيتها" وفقا لما نقلته عنها صحيفة "حرييت دايلي" الناطقة بالإنجليزية.
وأوضحت توركان، التي تمتلك مزرعة حمير وتنتج حليب الحمير في حي أكبينار في مقاطعة شاهزادلر بمانيسا، أنها تكافح من أجل زيادة إنتاج الحمير، خصوصا أن سعر الحمار ارتفع من 200 ليرة تركية إلى أكثر من 1000 ليرة.
وأضافت توركان "في العادة يبيع الفلاحون الحمار الجيد مقابل 200 ليرة، ولكن عندما نريد شراء حمار الآن فإن السعر يرتفع إلى 1000 ليرة".
وتابعت قائلة "نحن نكافح للعثور على حمير عالية الجودة، خصوصا في الشتاء.. نحن نبحث الآن عن حمير في مختلف أنحاء المقاطعة، كما بدأنا في البحث عنها خارج مانيسا. وإذا لم نجد أي حمار، فإننا سنستوردها من جنوب شرقي الأناضول لأنها أرخص سعرا".
وقالت توركان إنها تبيع حليب الحمير في مختلف أنحاء تركيا، وتصدر كميات للخارج، مشيرة إلى أن شركتها تبيع لتر حليب الحمير بدءا من 100 ليرة، أو ما يعادل 34 دولارا.
وأوضحت توركان مزايا حليب الحمير، وقالت إنه جيد ومفيد في علاج الكثير من الأمراض مثل السرطان والربو والتهاب الرئيتين، وحتى تشمع الكبد، ويعمل على تقوية عضلات وزيادة الأوعية الدموية، على حد قولها.
وقالت إن أهم ميزة لحليب الحمير إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة، وتجديد الخلايا.
وأضافت أنها كانت تبيع لتر الحليب العام الماضي مقابل 80 ليرة، لكنها رفعت السعر حاليا إلى 100 ليرة جراء زيادة الطلب على حليب الحمير وصعوبة تلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنها تنتج 14 لترا من حليب الحمير يوميا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- أنباء عن اغتيال بشار الأسد واعلام النظام يتحدث عن جلطة
- بالأسماء.. 4 مدن أسترالية في قائمة الأكثر غلاء عقاريا
- اعترافات متأخرة: خيانة فاروق الفيشاوي وطلاق لبلبة وأسرار أخرى
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- حسابات ترامب والمناطق الآمنة بسوريا: عزل إيران و"حزب الله" وإقصاء "داعش"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالفيديو.. استخدام حليب الحمير في تركيا لعلاج امراض السرطان والتهاب الكبد والربو
- العالم بانتظار أول "تريليونير" في تاريخه.. من هو؟!
- توقعات الأبراج ليوم January 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 28, 2017
- توقعات الأبراج ليوم January 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2017
- في النهار ضابطة شرطة وبالليل عارضة أزياء مثيرة
- أمريكي يتزوج 4 نساء
- توقعات الأبراج ليوم January 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)