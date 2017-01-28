أردني يرتبط بـ250 فتاة

كشف الأمن الأردني، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، عن اعتقال رجل ارتبط بـ250 فتاة عبر عقود زواج مزورة و"قراءة فاتحة"، حسبما ذكر موقع "خبرني" الأردني.

وقال الملازم أول في وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام الأردني، حسين العفيف، إن الرجل ارتبط بـ45 فتاة خلال 4 أشهر.

وأضاف العفيف أن "المحتال" متزوج ولديه أبناء من زوجته الحقيقية.

وأفاد الملازم أول حسن العفيف بأن أغلب ضحايا هذا المحتال من الفتيات اللاتي يعتقدن أن "قطار الزواج" فاتهن، حيث يقوم بإقناعهن أنه شاب ثري.

وأوضح المصدر الأمني أن الرجل كان يتقدم لطلب يد الفتيات من أهاليهن بشكل مباشر، ليوهمهم أنه شاب صادق، ثم يبدأ بطلب الأموال من الفتيات بحجة الحجز على أمواله، مشيرا إلى أن إحدى الضحايا قدمت له مبالغ تجاوزت 18 ألف دينار (25 ألف دولار).

المصدر: خبرني