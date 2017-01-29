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الإطفائية الأكثر جاذبية بالعالم

آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 85
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نشرت صحيفة الديلي ميل البرطانية مقالا عن الإطفائية النرويجية الأكثر جاذبية بالعالم.

 

ويتابع غون نارتين، الفتاة النروجية البالغة من العمر 30 عاما، أكثر من 50 الف متصفح على "الانستغرام" والتي تعمل في خدمة إطفاء الحرائق، وكذلك تمارس الرياضة، والتي تشاطر بها متابعيها على صفحتها في "الانستغرام".

 

وقالت نارتين، إن مهنة إطفاء الحرائق تعجبها، وذلك لما تحتويه هذه المهنة من روح العمل الجماعي.

 

وأضافت: "عندما قررت العمل في الإطفاء، قالت لي أمي: لم أسمع من قبل بأن فتاة قد عملت بهذا المجال…ما سبب إختيار العمل؟

 

فأجبتها: ولما لا؟"

 

الناس يتعجبون عندما يعرفون مهنتي، "كيف لكِ أن تكوني في خدمة الإطفاء — هذا أمر طبيعي. فالاصدقاء يقولون لي إن لدي روح المزحة كالشباب، وأنني أكثر مرونة بالتعامل، بالمقارنة مع الكثير من الفتيات.

 

 

 

المصدر: sputniknews

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