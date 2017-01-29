عارضات روسيات ينشرن صورهنّ عاريات في فندق بدبي!

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نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطاني، تقريراً مصوّراً، عن فندق 5 نجوم في دبي، قال فيه إن عارضات روسيات نشرن صورهنّ عاريات من داخله.

واعتبر القيمون على الفندق أنّ صور هذه الشابات تُؤثّر على سمعة الفندق لجهة استقطاب العائلات، علماً أن قضاء ليلة واحدة في هذا الفندق الفخم تبلغ قيمتها 1000 دولار تقريباً.

وقد تضمنت هذه المجموعة المقدمة التلفزيونية فيكتوريا بونيا، الممثلة أنّا كالاشنكوفا، ونجمة تلفزيون الواقع ألينا شيشكوفا.

يُذكر أن المذيعة التلفزيونية التشيكية “ايفا بيركاوسوفا” نشرت قبل فترة قصيرة صورة عارية لها وهي تتأمل معالم دبي من حمام غرفتها من طابق مرتفع في أحد فنادق دبي.

المصدر: وكالات رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا