سكرتيرة جوزف غوبلز ماتت عن 106 أعوام... "كنتُ من فئة الجبناء"

(أ ف ب)

توفيت برونهيلده بومزيل سكرتيرة جوزف غوبلز وزير الدعاية السياسية في النظام النازي في المانيا عن 106 سنوات، على ما افاد كريستيان كرونز مخرج وثائقي عن حياتها.

واوضح المخرج ان بورنهيلده بومزيل "توفيت في 27 كانون الثاني"، أي في اليوم العالمي لذكرى ضحايا المحرقة النازية.

وكانت بين العام 1942 ونهاية الحرب العالمية الثانية سكرتيرية جوزف غوبلز احد اكثر الشخصيات نفوذا في نظام ادولف هتلر.

وكانت تعتبر الشاهدة الاخيرة الحية المقربة من اوساط السلطة النازية. وكانت محور وثائقي تضمن شهاداتها المصورة وهو بعنوان "حياة المانية" في العام 2016.

وفي هذا الفيلم تؤكد شأنها في ذلك شأن الكثير من الالمان انها لم تكن تدرك الجرائم التي ارتكبها النازيون ولا سيما معسكرات الاعتقال والابادة الي كانت في قلب محرقة اليهود.

وسألت في الفيلم: "هل ألوم نفسي لاني لم اكن اهتم للسياسة؟ لم نكن على علم بالمعسكرات. فنحن جميعا كنا في معسكر اعتقال كبير" في اشارة الى قمع كل اشكال المعارضة وهيمنة الشرطة السياسية.

واضافت: "لم اكن قادرة على المقاومة، كنت من فئة الجبناء".

المصدر: (أ ف ب)