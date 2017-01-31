إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | فيلم لبناني للكبار فقط يثير الجدل
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

فيلم لبناني للكبار فقط يثير الجدل

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 236
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

أقيم عرض خاص لفيلم "اسمعي" مساء أمس الإثنين، على أن يعرض في دور السينما اللبنانية في 9 فبراير/ شباط المقبل، بعد عرضه في إطار برنامج "ليال عربية" ضمن الدورة الثالثة عشرة لمهرجان دبي السينمائي.

 

يواجه مخرج الفيلم، اللبناني فيليب عرقتنجي، هيئات الرقابة والأمن العام، لاحتواء الفيلم على مشاهد حساسة وإباحية، دفعت الرقابة إلى تصنيفه على أنه فيلم للكبار فقط، وفقًا لما تناقلته المواقع الإلكترونية اللبناينة.

 

يناقش الفيلم قصة حب تقام من أجل البقاء من خلال رحلة في عالم الصوت، وهي تدور في فلك حكاية يتقاسمها جود، مهندس الصوت الوسيم، ورنا الصبية التي تشكل نقيضا لشخصيته.

 

ويتناول قصة عاطفية مؤثرة، حيث يعمل جود — الشاب اللطيف الهادىء — مهندس الصوت، تنجذب إليه رنا، وهي ممثلة شابة صاحبة شخصية متمرّدة ونابِضَة بالحيويّة، عندما كان يعرّفها على عالم الصوت الذي يعيش فيه، وفيما كانت قصة الحبّ بين جود ورنا في ذروتها، يحصل ما لم يكن في الحسبان، وتغيب رنا فجأة، ولكي يستعيدها، يلجأ جود إلى رسائل وتسجيلات تتضمن أصواتاً من الحياة يواظب على إرسالها إليها بواسطة الشخص الأقرب إليها، شقيقتها مروى.

 

يمثل الإغراء والإباحية عنصرا فعالا في بنية الرواية السينمائية، التي يصفها مخرجها بأنها تشكل خطا جديدا في عالم السينما اللبنانية.

المصدر: sputniknews

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)