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بالفيديو.. لحظات دراماتيكية في حفل زفاف
حول رجل حفل زفاف في البرازيل إلى مأساة، عندما أطلق الرصاص على الحضور وأصابهم بجروح، في جريمة تعتقد السلطات أنها نفذت بداعي الانتقام.
وأظهر شريط فيديو رجلا يرتدي ملابسا رثة يسير خلف العروسين في كنيسة بولاية ولاية ألاغواس شمال شرقي البلاد.
ولدى اقتراب الرجل المعروف بـ"بتشينو" من مجموعة من الحاضرين الجالسين على المقاعد، أشهر مسدسه وأطلق النار على رجل وابنه وزوجته.
ودب الذعر حينها في صفوف الحاضرين، في حين سار القاتل نحو الخارج بطريقة طبيعية دون أن يبدو عليه علامات التأثر بالجريمة.
وأصيب ثلاثة أشخاص هم سيسرو دا سيلفا ( 62 عاما) وابنه إيدملسون ( 37 عاما) وزوجته، حسب ما قالت صحيفة "ديلي ميل"ـ الثلاثاء.
وخضع الرجلان لعمليات جراحية، وحالتهما مستقرة، بينما غادرت الزوجة المستشفى سريعا.
ورجحت السلطات أن دافع جريمة هو الانتقام، إذ يعتقد أن إيدملسون هو المتهم الرئيسي بقتل نجل مطلق الرصاص.
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