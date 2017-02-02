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المصنفة ايضاً في: منوعات, المانيا النازية, ادولف هتلر

تعرف على السعر الفلكي لهاتف هتلر "الدموي"

آخر تحديث: منذ 36 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 63
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يعرض حاليًا هاتف الزعيم النازي "أدولف هتلر"، للبيع بسعر فلكي، وفقًا لما أعلنته إحدى دور المزادات العالمية.

 

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن الهاتف الدموي المذكور، مشيرة إلى أن "هتلر" استخدم تليفونه ذا اللون الأحمر، الذي صنعته شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة "سيمنز"، في إعطاء الأوامر إلى ضباطه في ميدان المعارك خلال الحرب العالمية الثانية لسفك دماء الآلاف.

 

تم العثور على الهاتف في "قبو الفوهرر" في العاصمة الألمانية برلين — المقر الخاص والأخير لهتلر — الوسيلة التي أمر من خلالها بقتل أخي زوجته بتهمة الخيانة، وكان الهاتف يحمل نقش الصليب المعقوف واسم هتلر. وكان رالف راينر، أول ضابط بريطاني دخل إلى "قبو الفوهرر" عام 1945، أحد مخابئ هتلر في ألمانيا.

 

وجدير بالذكر أنه سيتم بيع الهاتف عن طريق شركة ألكسندر التاريخية للمزادات، ومقرها بمدينة تشيسابيك في ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال معرض بيع لمعدات عسكرية في 18 و19 فبراير/شباط الجاري.

 

ومن المقرر أن يبدأ المزاد بمبلغ 400 ألف جنيه أسترليني للحصول على الهاتف، وهو المبلغ الذي قررت الشركة أن تفتح به المزاد.

المصدر: sputniknews

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