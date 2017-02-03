فيديو مروع ... لحظة التهام النيران جسد رجل أمام المارة في الشارع

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أظهر مقطع فيديو نشر على يوتيوب رجلاً يتجول بكل هدوء في أحد شوارع نيويورك الأمريكية وألسنة اللهب تلتهم جسده.

وأظهر الفيديو الذي صوره أحد الماره بهاتفه النقال، ضوءاً من النيران المشتعلة على أحد الأرصفة. ولدى اقتراب المصور من مصدر الضوء كان وقع المفاجأة شديداً عليه حين شاهد النيران تلتهم جسد رجل كان يتجول بكل هدوء دون أن يأبه لما حدث له.

وكانت ألسنة اللهب تتصاعد من كافة أنحاء جسم الرجل الذي كان يحمل سترة بيده، قبل أن يقترب منه مصور الفيديو ويسأله إن كان بخير، غير أن الرجل تجاهل المصور وأدار ظهره له وأكمل طريقه.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن مصير الرجل المحترق بقي مجهولاً، غير أن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد عدد مشاهدات كبير وصل إلى 280.000 مشاهدة بعد عدة ساعات من نشره.

المصدر: وكالات