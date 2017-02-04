أحدث الأخبار:
- العثور على تمثال لـ"ترامب" عمره 700 عام
- خيارات شائكة بعد تعليق "الرباعية " والموازنة نافذة انفراج
- الميقاتي يزرع والحريري يحاول الحصاد!
- لعله مجرد فيلم أميركي
- العربي الجديد : فصائل ريف درعا بين هجوم "داعش" و"مصالحات" النظام السوري
- اللواء : عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء المشنوق سيمارس حقه في دعوة الهيئات الناخبة.. واهتمام أميركي بموعد الإنتخابات
- الديار : عون يلوّح بطرح "الاستفتاء"... و"الاشتراكي" يعتبره انقلاباً الفراغ بات محسوماً و"القوات" : القانون قبل الانتخابات
- المستقبل : "المستقبل" ينوّه بإلغاء "وثائق الاتصال": رئيس الحكومة حازم في رفع الظلم عن أهلنا في الشمال عون: لا خلاف مع الحريري
- الأنوار : مصادر اميركية تتوقع حظرا من ترامب على دول جديدة بينها لبنان
- الشرق : عون: العلاقة ممتازة مع الحريري
- البناء : حرب عقوبات يفتتحها ترامب بين واشنطن وطهران... وأول تحرُّش بموسكو جنيف 4 على المحك مع قرار الرياض استبعاد القاهرة... والحلول بعد الباب؟ عون يلوّح بالاستفتاء لمواجهة الاستعصاء... وبري: لا فراغ ولا تمديد ولا ستين
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 4 شباط 2917
- كرامي للحريري: الطائفة السّنية ليست «فريق فوتبول»!
- أستراليا تطلب مساعدة بريطانيا في حل أزمة الإسكان
- البنتاغون: إيران "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".. هل ستلجأ واشنطن لزيادة قواتها في الشرق الأوسط؟
- رحلة شبابية لمصريين تنتهي بمصيرٍ مؤلم.. 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في انقلاب حافلة تقلُّ طلاباً
- القضاء أوقف الحظر.. قاضٍ فدرالي أميركي يعلِّق مرسوم ترامب لحظر المهاجرين ويعمِّمه على كلّ الولايات
- من العقوبات الرمزية الى مواجهة النفوذ الايراني
- لبنان: انتخاب 75 نائباً أكثرياً و53 نسبياً يحصر المنافسة في دوائر ولا وحدة معايير
- عون يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع حكومة الأسد
- مانشيت:«الرباعية» تستعين بـ«السرّ والكتمان».. والإستفتاء دونه عقبات دستورية
- عون يطرح الاستفتاء على قانون الانتخاب: الشعب يريد
- ترامب يتصرّف كديكتاتور... وحزبه يماشيه!
- إيران تحت الملاحظة
- التحالف العربي ... اليمن
العثور على تمثال لـ"ترامب" عمره 700 عام
آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: sputniknewsالكاتب:
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
اكتشف سياح تمثالاً قديماً في إحدى الكنائس البريطانية.
واسترعى التمثال الذي يقدّر عمره بـ700 عام اهتمام مكتشفيه لأن وجه التمثال يشبه وجه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وفقا لما قاله أحد السياح عبر موقع "تويتر".
وقال أحد سدنة الكنيسة إن التمثال لم يكن يسترعي انتباههم من قبل، بحسب ما نقلته قناة "زفيزدا" التلفزيونية.
المصدر: sputniknews
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- العثور على تمثال لـ"ترامب" عمره 700 عام
- توقعات الأبراج ليوم February 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم February 4, 2017
- ماذا يأكل ترامب وكيف يؤثِّر على قراراته؟.. إليك قائمة طعام الرئيس الأميركي
- الانفصال هو الحل!! 9 علامات تدل على أن العلاقة انتهت
- ألمانيا .. غرامة 270 ألف دولار للتدخين بشرفة المنزل
- فيديو مروع ... لحظة التهام النيران جسد رجل أمام المارة في الشارع
- توقعات الأبراج ليوم February 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم February 3, 2017
- اقدم محل كنافة نابلسية في العالم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)