العثور على تمثال لـ"ترامب" عمره 700 عام

اكتشف سياح تمثالاً قديماً في إحدى الكنائس البريطانية.

واسترعى التمثال الذي يقدّر عمره بـ700 عام اهتمام مكتشفيه لأن وجه التمثال يشبه وجه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وفقا لما قاله أحد السياح عبر موقع "تويتر".

وقال أحد سدنة الكنيسة إن التمثال لم يكن يسترعي انتباههم من قبل، بحسب ما نقلته قناة "زفيزدا" التلفزيونية.

المصدر: sputniknews