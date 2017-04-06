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بيلا حديد: فخورة بإسلامي

آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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بيلا حديد: فخورة بإسلامي

فاجأت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية بيلا حديد جمهورها بتصريح جديد قالت فيه أنها فخورة كونها مسلمة.

 

وصرحت حديد لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنها لا تكترث كثيرًا بنظرة الرجال لها، وأنها تهتم فقط بأن تعيش حياة هادئة بعيدًا عن ضجيج وأضواء الشهرة وما تسببه من إزعاج وتدخل في أمورها الشخصية.

 

وانتقدت حديد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر القادمين من بعض البلدان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن والدها كان أحد هؤلاء اللاجئين عندما أتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت حديد قائلة:

 

والدي كان لاجئا عند قدومه إلى أمريكا التي تعد الوطن الأقرب لي ولشقيقتي ولطالما كان ملتزما دينيا ودائما يصلي لأجلنا، أنا فخورة بإسلامي.

 

المصدر: sputniknews

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