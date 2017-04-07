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جنيف توافق على تعري النساء في المياه الطبيعية
بعد حظر لمدة 90 عاما تقريبا، بات بمقدور النساء في سويسرا السباحة عاريات الصدر مجددا بشكل قانوني في بحيرة جنيف ونهر الرون بدون التعرض لخطر الغرامة.
وقد صوت المجلس الإقليمي في جنيف لتعديل قانون عام 1929 الذي يحظر على النساء السباحة بدون حمالات الصدر في الممرات المائية الرئيسية في المدينة. ولا ينطبق التغيير على حمامات السباحة العامة أو السباحة العارية تماما.
تصدرت هذه القضية عناوين الصحف المحلية الصيف الماضي بعدما اشتكت امرأة تم تغريمها للسباحة بدون حمالات الصدر من القوانين المتناقضة التي تسمح للنساء بأخذ حمام شمسي عارية الصدر، ولا يسمح لها بالسباحة بهذه الطريقة.
واشتكت من أن القانون متحيز جنسيا ويحرم المرأة من نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
أكد نيكولاس بول، وهو مسؤول بوزارة الأمن في جنيف، يوم الخميس قرار المجلس.
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