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هكذا انتقمت ممثلة من مُنتِج عرض مشاهد جنسية لها!
آخر تحديث: منذ 55 دقيقةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
حطّمت ممثلة غاضبة من كازاخستان سيارة منتج بعصا الغولف؛ بسبب عرضه بعض المشاهد الجنسية التي شاركت فيها.
وأوقفت ممثلة ومغنية البوب “سيفي مخمودي”، سيارة منتج الفيلم في منتصف الطريق وبدأت بتحطيمها بسبب عرضه لبعض المشاهد الجنسية من فيلم تشارك فيه، بعد ان اتّفقت معه على عدم عرض هذه المشاهد في النسخة النهائية من الفيلم.
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