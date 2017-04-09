على متن طائرة الخطوط الجوية التركية.. فرنسية تضع مولودها بمساعدة طاقم الرحلة

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وضعت امرأة فرنسية من أصول غينية مولودها على ارتفاع عشرة آلاف متر على متن طائرة الخطوط الجوية التركية المتجهة من غينيا إلى إسطنبول بمساعدة طاقم الرحلة وبعض الركاب.

شعرت المواطنة الفرنسية من أصول غينية "نافي دياباي" بآلام الوضع بعد فترة قصيرة من إقلاع الطائرة من العاصمة الغينية كوناكري متجهة إلى إسطنبول. وسارع طاقم المضيفات بالطائرة لمساعدة "دياباي" التي وبالفعل تمكن من إتمام عملية الوضع التي كانت قد بدأت بالفعل.

وقالت إحدى المضيفات وتدعى " دمت خوجه أوغلو" إن الطاقم تلقى تدريبات على كيفية التعامل في مثل تلك المواقف لذلك لم يواجهن صعوبة في إتمام عملية الوضع.

ووضعت المرأة أنثى اسمتها "كاديجو".

وقام ركاب الطائرة بجمع بعض النقود وتقديمها للمرأة على سبيل الهدية.

المصدر: ديلي صباح