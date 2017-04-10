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مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 157
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تمالكت مذيعة هندية نفسها وواصلت قراءة نشرة الأخبار كلها، بعدما مرَّ فيها نبأ عن حادث مرور تبين أن زوجها من بين ضحاياه.

 

وكانت المذيعة سوبريت كاور تقدم نشرة الأخبار على محطة "آي بي سي- 24" في ولاية تشاتيسغار السبت، ثم انتقل البث إلى مراسل في مكان وقوع الحادث وتحدث عن وقوع ثلاثة قتلى من بين خمسة كانوا يستقلون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

 

ولم يشر المراسل إلى أسماء الضحايا، لكن المذيعة البالغة من العمر 28 عاماً أدركت أن زوجها قد يكون من بين الضحايا، فهي تعلم أنه كان على هذا الطريق في هذا الوقت أيضاً، وبرفقة أربعة أشخاص آخرين، بحسب ما قال مدير الأخبار في المحطة أنشومان شارما لوكالة فرانس برس.

 

وحين ذكر المراسل تفاصيل الحادث ونوع السيارة أدركت المذيعة أن زوجها قد يكون واحداً من القتلى الثلاثة، لكن تمالكت نفسها وواصلت تقديم نشرة الأخبار إلى آخرها، ثم خرجت من الاستوديو لتتأكد من أن زوجها قضى فعلاً في الحادث.

 

وقال شارما "إنها امرأة شجاعة جداً، وهي تعمل معنا منذ تسع سنوات، ونحن فخورون بها".

 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تحيي رباطة جأشها من مستخدمين عاديين ومن مسؤولين.

 

المصدر: العربية نت

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