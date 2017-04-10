- مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة
- الصين تمتص مؤقتا تهديدات ترامب التجارية
- هذه خمس حقائق قد لا تعرفها عن المغرب
- أميركا قطعت التواصل الجغرافي الإيراني - السوري؟
- ترمب وبوتين وسوريا... الفرصة والفخ
- الجماعة وخطر اللعبة التحريضية
- أزمة قانون الانتخاب: لا نتائج إيجابية للقاء حزب الله ــ عون
- الهليون.. سلاح الألمان لتحسين عدد ونوع الحيوانات المنوية
- حزب الله في بعبدا: 3 لاءات ورهان على عون
- الحكومة أمام فرصة مستحيلة لإنجاز قانون الانتخاب
- لقاء بعبدا: تمسك متبادل بالصيَغ .. وجعجع لـ«الجمهوريـــة»: للتصويت على القانون
- توقعات الأبراج ليوم April 10, 2017
- لقاء بعبدا «مُراوحة» دون «اختراق»
- كيف تُصبح قوى الأمن مؤسسة غير قابلة للمحاصصة؟
- نزيف عين الحلوة مستمر: هل تنجح «فتح» أم يصمد بدر؟
- مغالطات كهربائية
- لماذا لا تستقبل دول الخليج العربي لاجئين؟
- عودة الرجل القوي ..
- زعيم «الداعشيين» في مخيم عين الحلوة يقبل بإلقاء سلاحه ... ولن يسلّم نفسه
- تطورات داخلية وخارجية بين بيروت ودمشق وواشنطن
- من القانون الانتخابي الى العقوبات المالية... اسبوع عصيب
- لا تغيير ولا إصلاح بعدة شغل "مجنزرة" فهل تأتي الانتخابات النيابية بعدّة جديدة؟
- هل ما يبرّر التهويل بالليرة واليوم بالعقوبات عند كل استحقاق لحاكمية مصرف لبنان؟
- لوحة متشائمة والتحديات أكبر من عصا سحرية
- من ضياع الجولان… إلى ضياع سوريا
مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة
تمالكت مذيعة هندية نفسها وواصلت قراءة نشرة الأخبار كلها، بعدما مرَّ فيها نبأ عن حادث مرور تبين أن زوجها من بين ضحاياه.
وكانت المذيعة سوبريت كاور تقدم نشرة الأخبار على محطة "آي بي سي- 24" في ولاية تشاتيسغار السبت، ثم انتقل البث إلى مراسل في مكان وقوع الحادث وتحدث عن وقوع ثلاثة قتلى من بين خمسة كانوا يستقلون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.
ولم يشر المراسل إلى أسماء الضحايا، لكن المذيعة البالغة من العمر 28 عاماً أدركت أن زوجها قد يكون من بين الضحايا، فهي تعلم أنه كان على هذا الطريق في هذا الوقت أيضاً، وبرفقة أربعة أشخاص آخرين، بحسب ما قال مدير الأخبار في المحطة أنشومان شارما لوكالة فرانس برس.
وحين ذكر المراسل تفاصيل الحادث ونوع السيارة أدركت المذيعة أن زوجها قد يكون واحداً من القتلى الثلاثة، لكن تمالكت نفسها وواصلت تقديم نشرة الأخبار إلى آخرها، ثم خرجت من الاستوديو لتتأكد من أن زوجها قضى فعلاً في الحادث.
وقال شارما "إنها امرأة شجاعة جداً، وهي تعمل معنا منذ تسع سنوات، ونحن فخورون بها".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تحيي رباطة جأشها من مستخدمين عاديين ومن مسؤولين.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة
- هذه خمس حقائق قد لا تعرفها عن المغرب
- توقعات الأبراج ليوم April 10, 2017
- الهلال في محك الوحدة .. والفتح يلاقي الجزيرة
- حدث في مثل هذا اليوم April 10, 2017
- حيوانات لا تنام
- قبرص.. جزيرة الحب الممنوع
- على متن طائرة الخطوط الجوية التركية.. فرنسية تضع مولودها بمساعدة طاقم الرحلة
- صحيفة: انفصال جانيت جاكسون عن زوجها القطري
- حسناء جزائرية تشارك توم كروز في "المومياء"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)