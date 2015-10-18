ابنة فنانة مصرية تثير ضجة بسبب صورها "الجريئة"

1 من أصل 12

أثارت ابنة الفنانة المصرية علا غانم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة لما اعتبره البعض "جرأتها".

A post shared by Kamilia eldefrawy (@kamilia_eldefrawy) on Oct 18, 2015 at 1:15am PDT

ونشرت كاميليا الدفراوي، إبنه الممثلة المصرية صورة لها مؤخرا من أعلى (skyspace la) —المزار السياحي الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية- ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

A post shared by Kamilia eldefrawy (@kamilia_eldefrawy) on Mar 30, 2017 at 1:34pm PDT

وتعيش كاميليا الدفرواي في ولاية كاليفورنيا، ويتابعها على حسابها الشخصي انسجرام حوالي 54 ألف متابع.

A post shared by Kamilia eldefrawy (@kamilia_eldefrawy) on Mar 28, 2017 at 1:36pm PDT

واعتبر البعض أن الصورة التي نشرتها من حوالي شهر هي أكثر صورها جرأة حيث ارتدت فستانا اعتبره البعض جريئاً فيما رأى آخرون أنها متحررة وأبدوا إعجابهم بها.

A post shared by Kamilia eldefrawy (@kamilia_eldefrawy) on Mar 26, 2017 at 7:50pm PDT

المصدر: sputniknews