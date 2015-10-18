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ابنة فنانة مصرية تثير ضجة بسبب صورها "الجريئة"
أثارت ابنة الفنانة المصرية علا غانم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة لما اعتبره البعض "جرأتها".
ونشرت كاميليا الدفراوي، إبنه الممثلة المصرية صورة لها مؤخرا من أعلى (skyspace la) —المزار السياحي الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية- ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.
وتعيش كاميليا الدفرواي في ولاية كاليفورنيا، ويتابعها على حسابها الشخصي انسجرام حوالي 54 ألف متابع.
واعتبر البعض أن الصورة التي نشرتها من حوالي شهر هي أكثر صورها جرأة حيث ارتدت فستانا اعتبره البعض جريئاً فيما رأى آخرون أنها متحررة وأبدوا إعجابهم بها.
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