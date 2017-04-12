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اشتريا دبابة من "إيباي" فعثرا بداخلها على كنز
اشترى ميكانيكيان دبابة من موقع "إيباي" بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، فوجدا بداخلها 5 قضبان ذهبية، مخبأة في خزان الوقود، قيمتها حوالي ميلوني جنيه إسترليني.
واشترى نيك ميد، البالغ من العمر 55 عاما، دبابة من نوع T54/69 مع زميله تود تشامبرلين، الذي يصغره بـ5 اعوام، فعثرا على قبضان ذهبية داخل خزان الوقود.
وكان الميكانيكيان قلقين في البداية، حيث اعتقدا أن الأمر يتعلق بأسلحة أو قنابل مخبأة في الخزان.
وقال ميد لصحيفة "ذا صن" البريطانية "لم نكن نعرف ماذا سنفعل آنذاك.. لا يمكنك الحصول على هذه القبضان الذهبية دون أن تطرح عليك أسئلة، لذلك اتصلنا بالشرطة، التي حضرت إلى عين المكان، وأخذت القبضان الذهبية مع تسليمنا إيصال".
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