بالفيديو..طالبات شيشانيات يُثرن إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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أثار مقطع فيديو لطالبات شيشانيات، إعجاب رواد التواصل الاجتماعي وكشف المقطع لحظة ممازحة الفتيات لبعضهن داخل الفصل .

وكشف الفيديو التزام الفتيات بالحجاب الإسلامي وخجلهن أمام الكاميرا مما زاد من إعجاب كل من شاهد الفيديو من رواد التواصل الاجتماعي.

وامتدح أحد المغردين “الجمال الطبيعي”، قائلاً: “انظروا ياعرب إلى الجمال الرباني”، فيما أشاد النشطاء بهذا الجمال اللافت.

المصدر: وكالات