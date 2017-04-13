بالفيديو...ثعبان طائر يقتحم مقهى إنترنت

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أثيرت حالة من الرعب في أحد مقاهي الإنترنت التايلاندية عندما فوجئ رواده بدخول ثعبان طائر غريب ليهاجم أحد الزبائن قبل أن يلوذ بالفرار.

عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو التقطته كاميرات مقهى إنترنت في مقاطعة أنغ ثونغ التايلاندية، يظهر فيه أحد زبائن المقهى وهو يفتح باب المقهى وقبل أن يعيد إغلاقه يفاجأ باندفاع ثعبان في الهواء باتجاهه لينقض عليه.

التصق الثعبان في جزء من الثانية بمؤخرة الشاب ليندفع الأخير إلى داخل المقهى دون تحديد وجهته قبل أن يصطدم بزبون آخر ويسقط على الأرض، فيما يظهر الثعبان في آخر الفيديو يسلك طريقه بعيدا عن المشهد.

وتسبب هذا الموقف في حالة من الفوضى بين زبائن المقهى الذين اصطدموا بالكراسي، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الضحك بعد رؤية حالة الفزع التي انتابت الشاب الذي لم يصب بأذى بالغ، حيث أن الثعبان الذي هاجمه من فصيلة أفعى الفأر وهي غير سامة لكنها بارعة في التسلق في الوقت ذاته وتقتل فرائسا بانقباض جسمها عليها.

المصدر: sputniknews