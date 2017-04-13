أحدث الأخبار:
- شاهد ملكة جمال مسابقة "بوم -بوم" المثيرة
- طرد مذيعة تلفزيونية بسبب الدعارة
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
- بوتين لم يدِن الغارة ولم يدافع عن الأسد
- بوتين يحذر إيران والأسد
- التباكي على «السيادة» بعد ضرب مطار الشعيرات
- خلافا للسائد.. فتاة تغتصب رجلا تحت التهديد بسكين
- بالفيديو...أسرع إلقاء قبض في التاريخ على أغبى لص على الإطلاق
- بالفيديو...ثعبان طائر يقتحم مقهى إنترنت
- تسريب فيديو لفنانة مصرية أثناء حقن وجهها بالبوتكس.. وهكذا ردت!
- توقعات الأبراج ليوم April 13, 2017
- عون يعلق مجلس النواب اللبناني ويؤجل الأزمة
- اتفاق حافة الهاوية: قانون انتخاب بعد الأعياد
- فضّ إشتباك مؤقّت في الشارع بين التمديد والأحزاب المسيحية
- للمرة الأولى في تاريخ لبنان رئيس الجمهورية يستعمل حقه الدستوري
- الحريري يكثّف مساعيه لتجنب المواجهة
- لا سفير سعودياً جديداً في لبنان
- عون أجّلَ المجلس شهراً... وتفاهُم يُرجِّح «القانون التأهيلي»
- الرئيس والمادة 59: لا تمديد لسنة بعد الآن
- يوم حاضرَ التيار والقوات في حُب النسبية
- صوت الحرب
- 42 عاماً... «إنتحاريّو» الحب في الحرب اللبنانية
- قصر بعبدا و«حزب الله»: الإنقلاب الأول؟
- ميقاتي: ما قام به عون حق دستوري والمطلوب قانون جديد يعتمد النسبية
- «تأديب» الأسد حين يقود إلى «تأديب» بوتين والإيرانيين
بالفيديو...أسرع إلقاء قبض في التاريخ على أغبى لص على الإطلاق
آخر تحديث: منذ 41 دقيقة
المصدر: sputniknewsالكاتب:
عدد المشاهدات: 35
قيّم هذا المقال/الخبر:
Loading the player...
تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للص صيني أقدم على سرقة هاتف فتاة أثناء أجرائها مكالمة، وفر مسرعاً لتقوده قدماه إلى مركز الشرطة دون أن يدري.
وثقت كاميرات المراقبة المتواجدة في شوارع مدينة شينزهين بإقليم غوانغدونغ الصيني، حادثة السرقة.
بدورها قامت الفتاة بملاحقة اللص الذي عبر الشارع بسرعة ودخل إلى مرآب للسيارات دون أن يدري بأنه دخل إلى باحة لمركز الشرطة. وعلى الفور قام أفراد من الشرطة بمحاصرة اللص، وإلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف للمرأة.
المصدر: sputniknews
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- شاهد ملكة جمال مسابقة "بوم -بوم" المثيرة
- طرد مذيعة تلفزيونية بسبب الدعارة
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
- خلافا للسائد.. فتاة تغتصب رجلا تحت التهديد بسكين
- بالفيديو...أسرع إلقاء قبض في التاريخ على أغبى لص على الإطلاق
- بالفيديو...ثعبان طائر يقتحم مقهى إنترنت
- تسريب فيديو لفنانة مصرية أثناء حقن وجهها بالبوتكس.. وهكذا ردت!
- توقعات الأبراج ليوم April 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 13, 2017
- بالفيديو..طالبات شيشانيات يُثرن إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)