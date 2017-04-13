بالفيديو...أسرع إلقاء قبض في التاريخ على أغبى لص على الإطلاق

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تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للص صيني أقدم على سرقة هاتف فتاة أثناء أجرائها مكالمة، وفر مسرعاً لتقوده قدماه إلى مركز الشرطة دون أن يدري.

وثقت كاميرات المراقبة المتواجدة في شوارع مدينة شينزهين بإقليم غوانغدونغ الصيني، حادثة السرقة.

بدورها قامت الفتاة بملاحقة اللص الذي عبر الشارع بسرعة ودخل إلى مرآب للسيارات دون أن يدري بأنه دخل إلى باحة لمركز الشرطة. وعلى الفور قام أفراد من الشرطة بمحاصرة اللص، وإلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف للمرأة.

المصدر: sputniknews