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خلافا للسائد.. فتاة تغتصب رجلا تحت التهديد بسكين

آخر تحديث: منذ 39 دقيقة
المصدر: عربي21
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 37
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خلافا للسائد.. فتاة تغتصب رجلا تحت التهديد بسكين
بريتاني كارتر وصديقها جاكسون سلبا الضحية 32 دولارا - أرشيفية

تواجه فتاة تدعى بريتاني كارتر، تهمة اغتصاب سائق سيارة أجرة تحت التهديد بالسلاح.

 

وقامت كارتر (23 سنة) باغتصاب سائق سيارة أجرة في مدينة فيندلاي التابعة لولاية أوهايو الأمريكية، في الوقت الذي كان يضع رفيقها كوري جاكسون (20 سنة) سكينا على حلق السائق الذي لم يتعرض لأذى في نهاية المطاف.

 

واتصلت المتهمة بخدمة سيارات الأجرة لتترصد له رفقة صديقها، فيما ألقي القبض عليها بعد أن بلغ السائق الشرطة.

 

ولا زال صديق وشريك المتهمة جاكسون فارا من العدالة بعدما أصدرت الشرطة أمرا باعتقاله بتهمة السرقة والتورط في الاغتصاب.

 

وكشفت الشرطة أن "كارتر وجاكسون قد سلبا الضحية 32 دولارا قبل أن يلوذا بالفرار من المكان".

 

وقال الملازم روبرت رينغ: "لا نعلم السبب الذي جعل هذه الفتاة تقدم على فعل ذلك، ربما كان لإلهاء السائق والاستيلاء على نقوده".

 

ووجهت لكارتر تهمة ارتكاب جناية الاغتصاب والسرقة في مقاطعة هانكوك، كما كشفت الشرطة أنه سبق أن اتهمت بحيازة الهيروين مرتين في عام 2016.

المصدر: عربي21

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