طرد مذيعة تلفزيونية بسبب الدعارة

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ذكرت وسائل الإعلام البوسنية أنه تم طرد مذيعة في إحدى القنوات المحلية، وذلك لاتهامها بالعمل في الدعارة.

حيث طردت المذيعة سينادا نوركيش من العمل في إحدى المحطات التلفيزيونية، بعد اتهامها بالعمل في الدعارة.

صرحت نوركيش بأن العمل في هذا المجال يساعدها على جني الأموال، هذا و تبلغ نوركيش 29 عاما.

يذكر بأن القناة التي أقالت المذيعة أعلنت في وقت سابق بأن الطرد كان بسبب المشاهدين الذين طلبوا بإقالة المذيعة بشكل كبير.

المصدر: sputniknews