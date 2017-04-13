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شاهد ملكة جمال مسابقة "بوم -بوم" المثيرة
آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
المصدر: sputniknewsالكاتب:
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فازت البرازيلية إريكا كانيلا بمسابقة الجمال او ما تعرف بمسابقة bumbum.
فابلإضافة لجمال إريكا و لون بشرتها الأسمر الى أنها تتميز بميزة أخرى و هي إختلاف لون عينيها ،فهي تمتلك عين باللون البني و الأخرى باللون الأخضر،ويفسر الأطباء هذه الحالة بأنها من الحوادث النادرة.
ولا تخفي إريكا جمال عينيها و جسدها عن المتابعين لأخبارها ،حيث تسعى بإستمرار بوضع الصور على صفحتها الخاصة في إنستغرام التي يتابعها أكثر من 266 ألف متابع.
المصدر: sputniknews
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