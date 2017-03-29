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رياضية كولومبية تثير إعجاب الملايين على "إنستغرام"

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 134
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تحظى الرياضية الكولومبية باولا أوسم، باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على صفحتها في "إنستغرام".

 

حيث تتميز باولا بجسدها الرياضي الممشوق، الذي استطاعت الحصول عليه من خلال مواظبتها على التمارين الرياضية.

 

كما تقدم باولا دروسا في الرياضة للمحافظة على الرشاقة من خلال قناتها الخاصة على "يوتيوب" أو الفيديوهات التي تقوم بنشرها على "إنستغرام" حيث يتابعها هناك حوالي مليون مشاهد.

 

بالإضافة لعملها في ترويج الملابس الرياضية ومواد التجميل.

 

 

 

A post shared by Paola Usme (@paolausme) on Mar 29, 2017 at 7:56am PDT

المصدر: sputniknews

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