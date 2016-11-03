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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

آخر تحديث: منذ 15 دقيقة
المصدر: DW
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.

المصدر: DW

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