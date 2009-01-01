- للمرة الأولى.. علاقة "حزب الله" بباسيل سيئة للغاية
- أكبرعائدات للدعارة في العالم من نصيب دولة إسلامية!
- نساء إسرائيليات يتحدثن عن تجربتهن الجنسية
- "من الذي رباكِ؟".. شاهد كيف كان رد فعل لافروف عندما سألته صحفية أميركية عن دعم بلاده للأسد
- أميركا ترصد محادثات بين جيش الأسد وخبراء كيمياوي
- العثور على أول قاضية مسلمة بأميركا ميتة في نهر بنيويورك
- مسرحية التمديد بفصلها الأول.. إحتواء الأزمة وتأجيلها
- فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان
- التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
- الشعر قد يكشف عن تفاصيل شكل الإنسان وحياته
- عملاء الجنوب - لبنان
- مذيع أسترالي يهاجم فيديو ضرب الزوجات
- أستراليا.. في استئناف عبيد.. هل يفعلها جون عجاقة؟
- دراسة: البنوك تهيمن على أسهم شركات العالم العملاقة
- رياضية كولومبية تثير إعجاب الملايين على "إنستغرام"
- شاهد ملكة جمال مسابقة "بوم -بوم" المثيرة
- طرد مذيعة تلفزيونية بسبب الدعارة
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
- بوتين لم يدِن الغارة ولم يدافع عن الأسد
- بوتين يحذر إيران والأسد
- التباكي على «السيادة» بعد ضرب مطار الشعيرات
- خلافا للسائد.. فتاة تغتصب رجلا تحت التهديد بسكين
- بالفيديو...أسرع إلقاء قبض في التاريخ على أغبى لص على الإطلاق
- بالفيديو...ثعبان طائر يقتحم مقهى إنترنت
- تسريب فيديو لفنانة مصرية أثناء حقن وجهها بالبوتكس.. وهكذا ردت!
حاخام يرفض عمل النساء في الجيش الإسرائيلي
القدس – (أ ف ب) : اثارت تصريحات حاخام يعمل في اكاديمية ترتبط بالجيش الاسرائيلي، يرفض فيها عمل اسرائيليات في الجيش، جدلا واستنكارا الاربعاء في اليوم العالمي للمراة.
واستنكر الحاخام المتطرف ييغال ليفنشتين مشاركة نساء في وحدات مقاتلة في الجيش الاسرائيلي. ويعمل الحاخام مديرا لمنتدى ديني لاعداد الشبان للخدمة العسكرية في مستوطنة ايلي في الضفة الغربية المحتلة.
واثارت تصريحات الحاخام استنكارا في اسرائيل حيث تقوم النساء بالخدمة العسكرية الالزامية لمدة عامين.
وبحسب تصريحاته التي اوردتها وسائل اعلام فان الحاخام قال ان النساء تدخلن الى الجيش “يهوديات” وتغادرنه “غير يهوديات”.
كما تساءل “من سيقبل ان يتزوج” بامراة خدمت في وحدات مقاتلة.
ورد وزير دفاع اسرائيل افيغدور ليبرمان في بيان بانه “منذ اقامة الدولة، تخدم النساء في الجيش وساهمن بشكل كبير في امن البلاد”.
واضاف “ان تصريحات الحاخام ليفنشتين ليست فقط اهانة للاسرائيليات بل ايضا للجيش الاسرائيلي ولارثه وللقيم الاساسية لدولة اسرائيل”.
وقال ليبرمان انه “سيعيد النظر” في دور هذا الحاخام في اعداد الشبان للخدمة العسكرية.
وحسب متحدث عسكري فان 2200 يهودية متدينة تخدمن حاليا في الجيش مقابل 937 في 2010.
واضاف انه توجد اربع كتائب مختلطة ضمن كتائب مشاة جيش اسرائيل.
ويتبنى الحاخامات الاعضاء في التيار الديني القومي رؤية تقوم على ان دور النساء الاول هو الاهتمام بالاطفال والبيت.
كما يرون ان على النساء احترام القواعد الدينية في اللباس المحتشم والتعامل بتحفظ مع الرجال.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أكبرعائدات للدعارة في العالم من نصيب دولة إسلامية!
- نساء إسرائيليات يتحدثن عن تجربتهن الجنسية
- فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان
- التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
- الشعر قد يكشف عن تفاصيل شكل الإنسان وحياته
- رياضية كولومبية تثير إعجاب الملايين على "إنستغرام"
- شاهد ملكة جمال مسابقة "بوم -بوم" المثيرة
- طرد مذيعة تلفزيونية بسبب الدعارة
- ضبط زواحف "مدمنة" في أستراليا
- خلافا للسائد.. فتاة تغتصب رجلا تحت التهديد بسكين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)