حاخام يرفض عمل النساء في الجيش الإسرائيلي

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القدس – (أ ف ب) : اثارت تصريحات حاخام يعمل في اكاديمية ترتبط بالجيش الاسرائيلي، يرفض فيها عمل اسرائيليات في الجيش، جدلا واستنكارا الاربعاء في اليوم العالمي للمراة.

واستنكر الحاخام المتطرف ييغال ليفنشتين مشاركة نساء في وحدات مقاتلة في الجيش الاسرائيلي. ويعمل الحاخام مديرا لمنتدى ديني لاعداد الشبان للخدمة العسكرية في مستوطنة ايلي في الضفة الغربية المحتلة.

واثارت تصريحات الحاخام استنكارا في اسرائيل حيث تقوم النساء بالخدمة العسكرية الالزامية لمدة عامين.

وبحسب تصريحاته التي اوردتها وسائل اعلام فان الحاخام قال ان النساء تدخلن الى الجيش “يهوديات” وتغادرنه “غير يهوديات”.

كما تساءل “من سيقبل ان يتزوج” بامراة خدمت في وحدات مقاتلة.

ورد وزير دفاع اسرائيل افيغدور ليبرمان في بيان بانه “منذ اقامة الدولة، تخدم النساء في الجيش وساهمن بشكل كبير في امن البلاد”.

واضاف “ان تصريحات الحاخام ليفنشتين ليست فقط اهانة للاسرائيليات بل ايضا للجيش الاسرائيلي ولارثه وللقيم الاساسية لدولة اسرائيل”.

وقال ليبرمان انه “سيعيد النظر” في دور هذا الحاخام في اعداد الشبان للخدمة العسكرية.

وحسب متحدث عسكري فان 2200 يهودية متدينة تخدمن حاليا في الجيش مقابل 937 في 2010.

واضاف انه توجد اربع كتائب مختلطة ضمن كتائب مشاة جيش اسرائيل.

ويتبنى الحاخامات الاعضاء في التيار الديني القومي رؤية تقوم على ان دور النساء الاول هو الاهتمام بالاطفال والبيت.

كما يرون ان على النساء احترام القواعد الدينية في اللباس المحتشم والتعامل بتحفظ مع الرجال.