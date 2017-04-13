فيديو "مخيف" لطفلة تنجو من إطلاق نار

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نجت فتاة أميركية في الرابعة من عمرها، بأعجوبة، من رصاصتين مرتا بمقربة رأسها، داخل محل للحلاقة، في ولاية أريزونا، جنوبي الولايات المتحدة.

ونشرت شرطة الولاية الأميركية، صورا تظهر الفتاة، وهي تلهو في محل للحلاقة، إلى أن باغتها الرصاص من واجهته الزجاجية، ففرت على وجه السرعة.

ولحسن حظ الفتاة، لم تصل الرصاصتان اللتان جرى إطلاقهما من الخارج إلى الفتاة، ولم تصب الناجية الصغيرة سوى بخدوش بسيطة في الوجه جراء تناثر قطع الزجاج.

وأوضحت الشرطة أن الشخص الذي أطلق الرصاص لم يكن يرغب في التصويب إلى محل الحلاقة، وإنما كان يريد إصابة شخص آخر في الخارج.

وتمكنت الشرطة من اعتقال الشخص الذي أطلق النار، كما أوقفت شخصا آخر على صلة بالحادثة التي كادت أن تودي بحياة طفلة بريئة، في خلاف لا دخل لها فيه.

المصدر: سكاي نيوز