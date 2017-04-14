- في تركيا.. "العكوب الجبلي" .. شفاء للناس ورزق للرعاة
- موسكو تعلن امتلاكها "أب القنابل".. وهذه قوتها التدميرية التي تفوق نظيرتها الأميركية
- "أم القنابل" الأميركية تقتل 36 من تنظيم الدولة بأفغانستان
- المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.. حقيقة أم وهم؟
- الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وشرارتها ستبدأ بين بيونغيانغ وواشنطن! هؤلاء العرب سيكونون حلفاء كوريا الشمالية
- ألم تتعب؟ وما الذي يحرمك من نومك؟ وهل أبلغك الروس بضربة أميركا؟.. إليك نص حوار الأسد مع ا ف ب كاملاً
- فيديو "مخيف" لطفلة تنجو من إطلاق نار
- سحب «القوات اللبنانية» من سوريا!
- موقع سورية في الصفقة الممكنة بين موسكو وواشنطن
- تعليق مجلس النواب بداية خلاف بين عون وحزب الله
- قانون باسيل ــ 2: اعتراضات من الحريري وجعجع وجنبلاط
- توافق واسع علی رفض الصيغة المطروحة.. وتحميل باسيل المسؤولية
- الإعتراضات تسبق النقاش بـ«التأهيل» وإتّصالات لـ«قانون» بعد الفصح
- لبنان: فترة سماح للحكومة لإنجاز القانون وتأخرها يشرّع التمديد للمجلس النيابي
- التيار الحر والقوات اللبنانية يتدرجان نحو بناء تحالف صلب
- توقعات الأبراج ليوم April 14, 2017
- سورية
- الإنفجار يتأجّل... لكن الـصاعق لم يُسحب بعد
- إنها معركةُ «الثلث الرئاسي المعطِّل»؟
- طيف بشير وخطاب القوات
- مشروع قانون بغيض... ومخالف للدستور!
- تأجيل انعقاد المجلس: خطوة دستورية صحيحة أم قرار يحتاج إلى مرسوم؟
- المادة 59 تحتاج إلى مرسوم
- قرار رئيس جمهورية تمنٍّ غير ملزم
- رسميا.. ناسا تعلن وجود حياة خارج الأرض
في تركيا.. "العكوب الجبلي" .. شفاء للناس ورزق للرعاة
انطلق في مناطق جنوب شرقي تركيا، موسم جمع نبتة "العكوب الجبلي" الشوكية التي تعتبر أحد مصادر الشفاء والعلاج من عدة أمراض، وأيضا مصدر رزق لرعاة المواشي.
ففي ولاية شانلي أورفة، يجمع قرويون ورعاة، في المناطق البرية والجبال "العكوب الجبلي"، الذي يستخدم أيضًا في صناعة اللبان (علكة)، من خلال السائل المستخلص من جذوره، والقهوة من خلال بذوره، فضلاً عن الطعام من أوراقه الشوكية.
كما تعد النبتة، مصدرًا ثانيًا لرزق رعاة المواشي في مناطق بريف أورفة، حيث يجمعونه من السهول والجبال، ويبيعونه في أسواق المدينة.
وقال سليمان أرق، يعمل راعي مواشي، للأناضول، إنه "يجمع يومياً نحو دلوين من العكوب الجبلي، خلال رعي مواشيه في الجبال والسهول".
من جانبه، قال سادات جوبان، وهو بائع في سوق شعبي، إن "العكوب الجبلي، يستخدم في عدة مأكولات".
وأوضح أن "طعم النبتة يشبه طعم اللحم وشهي جدًا".
وأشار إلى أنهم "يرسلون العكوب الجبلي إلى أسواق المدن الكبرى، مثل إسطنبول وإزمير وديار بكر".
ولفت إلى أنهم "يستخلصون اللبان من سائل جذر العكوب الجبلي"، مضيفا أن "عامة الشعب في المنطقة، يعتقدون أن لبان النبتة مفيدة في علاج آلام الأسنان".
بدوره قال حسن أقان، رئيس قسم علوم النباتات في جامعة حرّان، إن "لدى لبان العكوب الجبلي، رائحة زكية، فضلاً عن فوائده لأمراض متعددة، بينها أمراض الأسنان".
وأكد أن "العكوب الجبلي، يعد مادة غذائية هامة ويمتلك قيمة غذائية عالية".
وأشار أقان، إلى أن "الأبحاث العلمية أثبتت فوائد هذه النبتة في علاج اللثة، وطبلة الأذن، إضافة إلى مساهمته في علاج حصوات المرارة".
والعكوب، نبات جبلي، وهو من فصيلة النجمية الزهرية، ممتلئة بأشواك خضراء اللون من كافة جوانبها، ويبدأ موسمها بداية فصل الربيع، وينتشر في منطقة بلاد الشام وجنوب شرقي تركيا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016
- ألم تتعب؟ وما الذي يحرمك من نومك؟ وهل أبلغك الروس بضربة أميركا؟.. إليك نص حوار الأسد مع ا ف ب كاملاً
- نساء إسرائيليات يتحدثن عن تجربتهن الجنسية
- أكبرعائدات للدعارة في العالم من نصيب دولة إسلامية!
- الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وشرارتها ستبدأ بين بيونغيانغ وواشنطن! هؤلاء العرب سيكونون حلفاء كوريا الشمالية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- في تركيا.. "العكوب الجبلي" .. شفاء للناس ورزق للرعاة
- فيديو "مخيف" لطفلة تنجو من إطلاق نار
- توقعات الأبراج ليوم April 14, 2017
- رسميا.. ناسا تعلن وجود حياة خارج الأرض
- «أيقونة» ماراثون بوسطن كسرت محرّمات
- أكبرعائدات للدعارة في العالم من نصيب دولة إسلامية!
- نساء إسرائيليات يتحدثن عن تجربتهن الجنسية
- فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان
- التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
- الشعر قد يكشف عن تفاصيل شكل الإنسان وحياته
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)