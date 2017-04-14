- آبل تستعين بـ "فريق سري" لتطوير أجهزة استشعار لعلاج السكري
- دراسة طبية.. الموسيقى التركية تساهم في التخفيف من التوتر
- في تركيا.. "العكوب الجبلي" .. شفاء للناس ورزق للرعاة
- موسكو تعلن امتلاكها "أب القنابل".. وهذه قوتها التدميرية التي تفوق نظيرتها الأميركية
- أخبار غير سارة لبراد بيت: أنجلينا جولي على وشك الزواج برجل آخر
- "أم القنابل" الأميركية تقتل 36 من تنظيم الدولة بأفغانستان
- المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.. حقيقة أم وهم؟
- الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وشرارتها ستبدأ بين بيونغيانغ وواشنطن! هؤلاء العرب سيكونون حلفاء كوريا الشمالية
- ألم تتعب؟ وما الذي يحرمك من نومك؟ وهل أبلغك الروس بضربة أميركا؟.. إليك نص حوار الأسد مع ا ف ب كاملاً
- فيديو "مخيف" لطفلة تنجو من إطلاق نار
- سحب «القوات اللبنانية» من سوريا!
- موقع سورية في الصفقة الممكنة بين موسكو وواشنطن
- تعليق مجلس النواب بداية خلاف بين عون وحزب الله
- قانون باسيل ــ 2: اعتراضات من الحريري وجعجع وجنبلاط
- توافق واسع علی رفض الصيغة المطروحة.. وتحميل باسيل المسؤولية
- الإعتراضات تسبق النقاش بـ«التأهيل» وإتّصالات لـ«قانون» بعد الفصح
- لبنان: فترة سماح للحكومة لإنجاز القانون وتأخرها يشرّع التمديد للمجلس النيابي
- التيار الحر والقوات اللبنانية يتدرجان نحو بناء تحالف صلب
- توقعات الأبراج ليوم April 14, 2017
- سورية
- الإنفجار يتأجّل... لكن الـصاعق لم يُسحب بعد
- إنها معركةُ «الثلث الرئاسي المعطِّل»؟
- طيف بشير وخطاب القوات
- مشروع قانون بغيض... ومخالف للدستور!
- تأجيل انعقاد المجلس: خطوة دستورية صحيحة أم قرار يحتاج إلى مرسوم؟
دراسة طبية.. الموسيقى التركية تساهم في التخفيف من التوتر
في خضم ما يعيشه العالم من أحداث وحروب وفي خضم الأخبار غير السارة غالباً، يعاني الكثيرون التوتر والاكتئاب.
ومع ذلك، فهناك خبر سار هو أن الموسيقى التقليدية التركية تساعد في التقليل من التوتر اليومي.
تلك هي النتيجة التي خلصت إليها دراسة قام بها باحثون في جامعة إسطنبول، كلية الطب.
فقد قامت الطبيبة نيفين دينتشاغ، وهي أيضاً عضوة في نادي بهتشه شهير للموسيقى، بدراسة 37 حالة لموسيقيين أعمارهم في حدود 56 سنة.
وتمت متابعتهم فيزيولوجيا وسريرياً خلال الأيام العادية وفي يوم موعدهم لعزف الموسقى. كما أخذت عينات من لعاب المتطوعين في تلك الأيام، لتحديد أثر الموسيقى على الهرمونات المنتجة للتوتر. كذلك قام مختصون نفسيون بمتابعة المتطوعين خلال التجربة.
ووفقاً لنتائج الدراسة، فقد الموسيقيون 33% من توترهم يوم تعرضهم للموسيقى. أما في الأيام العادية التي لم يكن لديهم أي احتكاك بالموسيقى التقليدية، فقد ارتفعت عندهم نسبة الكورتيزول أو هرمون التوتر 21%؛ والكورتيزول هو مادة يفرزها الجسم استجابةً للإجهاد أو لانخفاض مستوى هرمونات القشريات السكرية في الدم.
ومعلوم تاريخياً أن العثمانيين كانوا يستخدمون الموسيقى في علاج المرضى النفسيين، كما يمكن مشاهدة آثار ذلك في مدينة أدرنة وغيرها من المدن التركية والعربية، حيث كانت فرق موسيقية تعزف باستمرار في البيمارستان لخلق جو محبب يساهم في تهدئة الأعصاب.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- أستراليا: بالصور.. كانتربيري-بانكستاون تسجلان رقما قياسيا في جرائم القتل عام 2016
- نساء إسرائيليات يتحدثن عن تجربتهن الجنسية
- ألم تتعب؟ وما الذي يحرمك من نومك؟ وهل أبلغك الروس بضربة أميركا؟.. إليك نص حوار الأسد مع ا ف ب كاملاً
- أكبرعائدات للدعارة في العالم من نصيب دولة إسلامية!
- الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وشرارتها ستبدأ بين بيونغيانغ وواشنطن! هؤلاء العرب سيكونون حلفاء كوريا الشمالية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 158
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- آبل تستعين بـ "فريق سري" لتطوير أجهزة استشعار لعلاج السكري
- دراسة طبية.. الموسيقى التركية تساهم في التخفيف من التوتر
- في تركيا.. "العكوب الجبلي" .. شفاء للناس ورزق للرعاة
- أخبار غير سارة لبراد بيت: أنجلينا جولي على وشك الزواج برجل آخر
- فيديو "مخيف" لطفلة تنجو من إطلاق نار
- توقعات الأبراج ليوم April 14, 2017
- رسميا.. ناسا تعلن وجود حياة خارج الأرض
- «أيقونة» ماراثون بوسطن كسرت محرّمات
- أكبرعائدات للدعارة في العالم من نصيب دولة إسلامية!
- نساء إسرائيليات يتحدثن عن تجربتهن الجنسية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)