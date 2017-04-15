إقالة مفاجئة لأميرة سعودية من تلك المؤسسة

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أقيلت الأميرة السعودية دينا عبد العزيز، من منصب رئيسة تحرير المجلة النسائية المختصة بالموضة Vogue - النسخة العربية.

وأكدت الأميرة لصحيفة Financial Times الأمريكية إقالتها من رئاسة تحرير النسخة العربية لمجلة Vogue قائلة: "نعم لقد أقالوني".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن مصادر قريبة من الأميرة خلال عملها الأخير، صرحوا بأن إدارة المجلة تبحث عن بديل لمنصب رئيس التحرير، مؤكدة أن الإدارة غير راضية عن تصرف الأميرة بأموال المجلة، ولم تعارض محتوى النسخ الصادرة من المجلة وإنما اعترضت على الأموال التي أُهدرت أثناء الإعداد، مشيرة إلى أن ذلك كان السبب وراء اتخاذ قرار إقالة الأميرة.

الجدير بالذكر، أن مجلة Vogue العالمية المشهورة في عالم الأزياء والموضة قررت في 2016، إصدار نسختها العربية لمتابعيها في العالم العربي، ووقع الاختيار على الأميرة السعودية دينا عبد العزيز، زوجة الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيسة تحرير النسخة العربية بسبب اشتهار الأميرة بحبها للموضة والأزياء، بالإضافة إلى امتلاكها سلسلة محلات D NA في الرياض والدوحة.

المصدر: sputniknews