خبر سار لأصحاب نظرية "لماذا نرتب السرير مادمنا سننام عليه مجدداً؟".. 13 عادة صحية ضارة

سيفرح هذا الخبر أصحاب نظرية "لماذا أرتب سريري ما دمت سأنام عليه في المساء؟"، إذ إن هذه العادة ضارة على الصحة، مثلها مثل الإفراط في غسيل الأسنان، الذي قد يؤدي للإصابة بأمراض تتطلب تدخلاً جراحياً.

وهنا، في هذا الموضوع الذي أعده موقع Mom.Me نستطرد بعض العادات التي نظن أنها تفيد صحتنا، وهي على العكس تماماً من ذلك:



1- الإفراط في شرب الماء





لا شك أن شرب الماء مفيد للكلى والبشرة ويقي من الإصابة بالجفاف، لكن زجاجات المياه البلاستيكية ذاتها قد تكون مصنوعة من مواد كيميائية ضارة تدخل الجسم عند شرب الماء وتسبب له الأمراض. لذلك، احرص على شرب الماء من كوب زجاجي، فهذا صحي أكثر.



2- الحميات الغذائية منخفضة الدهون



الانتباه لعدد السعرات الحرارية ومقدار الدهون التي تتناولها في اليوم أمر جيد، لكن اتباع الحميات الغذائية منخفضة الدهون بشكل مستمر قد يضر أكثر مما ينفع؛ إذ قد تصيبنا باضطرابات النوم، كما أن أجسامنا تحتاج إلى نسبة من الدهون لامتصاص العناصر الغذائية المفيدة الموجودة في بعض الأطعمة مثل الخضراوات.



3- ترتيب الفراش كل صباح

من كان ليصدق أن ترتيب الفراش كل صباح ضار بالصحة؟ لكن هذا صحيح، إذ إن ترتيب الفراش وشد الملاءة لتغطيته تماماً بحيث يبدو مرتباً وأنيقاً يعمل على حبس الرطوبة فيه ومنع التهوية عنه، وبالتالي يتحول الفراش إلى أرض خصبة لتكاثر عث الغبار.



4- المياه الغازية منخفضة السعرات الحرارية



إذا كان اختيارك للمياه الغازية منخفضة السعرات الحرارية سببه أنها أخف ضرراً من المياه الغازية العادية، فأنت مخطىء، إذ إن كل المشروبات الغازية يمكن أن تسبب تسوس الأسنان، كما أن بعض الدراسات العلمية التي أثبتت أن المياه الغازية منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.



5- الابتعاد التام عن أشعة الشمس



فيما مضى، شاعت الدراسات العلمية التي تتناول أضرار التعرض المباشر لأشعة الشمس على البشرة، لكن أشعة الشمس ليست ضارة كلياً، لأنها تغمر البشرة بفيتامين D الذي يحتاجه الجسم، فيما تحجبه الدهانات الواقية من الشمس.

الابتعاد التام عن أشعة الشمس يعني حرمان الجسم من عنصر غذائي في غاية الأهمية. لذلك، ينصح الأطباء بالتعرض للشمس لمدة 10 دقائق في فصل الصيف (دون استخدام الدهانات الواقية من الشمس)، ولمدة أطول في فصل الشتاء.



6- الإسراف في النوم



ما يحتاجه الجسم فعلاً هو أن يحصل على قسط ثابت من النوم كل ليلة، فالحرمان من النوم يؤثر سلباً على وظائف الدماغ، حتى أنه قد يسبب زيادة الوزن.



7- الركض



لممارسة الركض فوائد جمة للقلب ولحرق السعرات الحرارية، لكن ممارستها بإفراط قد يلحق أضراراً جسيمة بركبتك على المدى البعيد؛ إذ أثبتت الدراسات العلمية من يمارسون الرياضة في أوقات فراغهم ويركضون لمسافات طويلة جداً تتراكم لديهم الصفائح الدموية في القلب أكثر ممن يختارون الركض لمسافات متوسطة.



8- شرب العصائر



صحيح أن شرب أنواع العصائر التي تخلص الجسم من السموم يؤدي إلى خسارة الوزن، لكن هذه الخسارة السريعة في الوزن تأتي على حساب صحتك؛ إذ أن تلك العصائر تجعلك تتناول حوالي ألف سعر حراري في اليوم، وهو معدل أقل بكثير من السعرات الحرارية الموصى بها للشخص البالغ.

بالإضافة إلى ذلك، فهي نادراً ما تحتوي على البروتين، وبالتالي لا يحصل من يعتمد عليها على المقدار الكافي من البروتين، ما يؤدي إلى الإصابة بوهن العضلات وخسارتها بدلاً من خسارة الدهون.



9- اتباع نمط غذائي نباتي



ربما تكون الحمية النباتية إحدى أفضل الحميات الغذائية صحياً، لكنها لا تمنح الجسم كفايته من البروتين لأنها تخلو من اللحوم ومشتقاتها؛ ما قد يؤدي إلى الإصابة بوهن العضلات.

لذا إذا كنت تنوي استبعاد اللحوم من حميتك الغذائية، احرص على الإكثار من تناول الحبوب والأرز والتوفو لتعويض نقص البروتين الناتج من ذلك.



10- تفويت الوجبات الرئيسية



قد يبدو لك تفويت وجبة رئيسية أو أكثر إستراتيجية رائعة لخسارة الوزن، لكن ذلك قد يتسبب في زيادة وزنك على المدى البعيد؛ لأننا نفرط في تناول الطعام حين نشعر بالجوع، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



11- تناول الوجبات المجمدة



قد تكون الوجبات المجمدة الجاهزة غداءً رائعاً تتناوله خلال ساعات العمل، أو عشاءً سريعاً تعده حين لا تمتلك وقتاً كافياً للطهي، لكنها قد تكون أيضاً في غاية الخطورة على الصحة؛ إذ إنها عادةً ما تكون غنية بالصوديوم الذي يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بأمراض القلب كذلك.



12- تناول الحلوى المصنوعة بالمحليات الصناعية



البعض يعتقد أن شراء البسكويت والحلويات منخفضة السعرات الحرارية فكرة رائعة. نظرياً، هي كذلك، لكن المشكلة أن تلك الحلوى منخفضة السعرات الحرارية كثيراً ما تكون مليئة بالمواد الكيماوية الضارة لصحتك على المدى البعيد.

لذا، بدلاً من أن تفرط في تناول الحلوى سيئة الطعم، جرب تناول قطعة من الحلوى اللذيذة العادية.



13- استخدام الحمامات الساخنة (الجاكوزي)



لا شيء أكثر متعة من دخول الجاكوزي حين تكون بحاجة إلى الاسترخاء، لكنه يعد أرضاً خصبة لتكاثر البكتيريا، لذلك، إما أن تختار جاكوزي نظيفاً بدرجة كبيرة، أو تحصل على قسطك من الاسترخاء بطريقة أخرى.



14- غسل الأسنان بالفرشاة بعنف



بعض الأشخاص يفرطون في غسل أسنانهم إلى حد الهوس، قد يبدو هذا الهوس وسيلة ناجحة للوقاية من تسوس الأسنان، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى الإصابة بانحسار اللثة الذي قد يتطلب تدخلاً جراحياً في نهاية المطاف.

المصدر: هافينغتون بوست