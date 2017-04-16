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امرأة تضاعف مواردها المالية بطريقة مثيرة.. تعرف عليها
ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن امرأة ضاعفت مواردها المالية الشهرية، بعدما كانت تكافح للحصول على المال الكافي لتدفع المصاريف والفواتير الشهرية، مشيرة إلى أن سر النجاح المالي يرتبط بكتابة رسائل حول ما تملكه من مال.
ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن مؤلفة كتاب حول كيفية توفير المال ومضاعفة الموارد المالية جين سينكرو، قولها إن الحرص والشكر هما مفتاح النجاح والأمان المالي، وأضافت في تصريحات لـ"ويل أند غود" أن "الامتنان هو ما بني على الخزان العاطفي، الذي يعطيك القوة على الحركة".
وتنقل الصحيفة عن سينكرو قولها: "لو كنت تتطلع لعمل المزيد من المال فما عليك إلا أن تبدأ بكتابة النعم التي تتمتع بها، ورسائل امتنان للمال الذي تملكه وتحصل عليه"، لافتة إلى أن عليك في هذه الرسائل كتابة خمسة أشياء ساعد المال على تأمينها في اليوم، من رحلة في سيارة أجرة، إلى تناول وجبة غذاء في مطعم، إلى الأشياء الأساسية مثل الماء.
ويفيد التقرير بأن سينكرو تجد أن الحديث والامتنان لما تملكه يساعدانك على الشعور بالرضا عن الأشياء التي لا تملكها، وتقترح أن تكتب رسالة إلى مالك، تعبر فيها عن المشاعر السيئة تجاهه، ومحاولة إصلاح ذات البين معه، وتقول: "اكتب أي شيء تشعر به تجاه مالك، وقل: (أحبك)، و(أتمنى أن أحصل على الكثير منك)، و(لا أثق بك)"، وتضيف: "انظر إلى الناس الذين ليسوا في وضع جيد، وفكر كيف يمكنك تحويلهم وجعلهم ممتنين وشاكرين".
وتشير الصحيفة إلى أن سينكرو تستدرك قائلة إن "الشكر لا يكفي، فمن المهم بناء رابطة عاطفية مع المال، حتى لو لم تكن تشعر بالامتنان العظيم له"، وتضيف سينكرو: "قد تعاني من ديون، لكن هناك طرق للتفكير والنظر بطريقة إيجابية".
وتتابع سينكرو قائلة: "عليك أن تكون واعيا للطريقة التي يأتي إليك فيها المال أو الرزق من طرق غير متوقعة، بحيث تكون قادرا على تغطية مصاريفك ودفع فواتيرك، ويجب أن تكون شاكرا حتى لو حصلت على مبلغ قليل".
وبحسب التقرير، فإن سينكرو تقول إنه "عندما تشعر أنك في وضع مريح فإنه لا مانع من التفاخر والتباهي قليلا".
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن سينكرو ترى أن مفتاح السعادة هو الشعور بالامتنان للأمن المالي الذي حصلت عليه.
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