أول رئيس يوقع خطة لبلاد "خالية من التبغ"

وقع الرئيس التركماني على برنامج يرمي إلى منح دفعة لهدفه المتمثل في جعل بلاده خالية من التبغ بحلول عام 2025.

الخطوة التي اتخذها الرئيس قربان أوغلي بيردي محمدوف أوردتها اليوم السبت صحيفة نيترانلي تركمانستان الرسمية، التي ذكرت أن البرنامج يتضمن إجراءات يتم اتخاذها على مدار السنوات الخمس المقبلة، إلا أنها لم تعرض تفاصيل. حسب أسوتشيدبرس.

جعل رئيس تركمانستان المعيشة الصحية عنصرا أساسيا ضمن حملة تركز على شخصيته وسط حكمه الاستبدادي. فمن المعتاد مشاهدة صور ومقاطع مصورة له أثناء ركوبه الخيل، وطيرانه بمروحيات، وركوبه دراجات، وممارسته رياضتي العدو ورفع الأثقال. وفي 2013 حظر الرئيس بيع السجائر في المتاجر الرسمية خلال شهر أبريل من كل عام.

ولم يوضح التقرير ما إذا كان هدف جعل البلاد خالية من التبغ بحلول 2025 يعني حظر التبغ كليا.

المصدر: سكاي نيوز