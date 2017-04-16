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وفاة أحد مؤسسي الإنترنت
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknewsالكاتب:
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توفي أحد الأشخاص الذين ساهموا في الثورة التقنية المعاصرة ،و الذي ساهم في تغيير مجرى الحياة الى حد كبير.
روبرت تايلور الذي وافته المنية عن عمر 85 عاما و الذي يعتبر أحد مؤسسي شبكة الإنترنت و أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
حيث تولى روبرت في فترة الستينيات مشروع الإنترنت و تكنولوجيا المعلومات،و بفضل جهوده يعتبر له الفضل في ظهور ما يعرف بفأرة الكمبيوتر.
وفي 1966 قام بتطوير أربانيت و الذي أصبح النموذج الأولي للإنترنت الحديث.
يذكر بأن تايلور تقاعد في 1996 ، اما سبب الوفاة فهو بسبب مرض الباركنسون.
المصدر: sputniknews
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