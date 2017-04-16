وفاة أحد مؤسسي الإنترنت

توفي أحد الأشخاص الذين ساهموا في الثورة التقنية المعاصرة ،و الذي ساهم في تغيير مجرى الحياة الى حد كبير.

روبرت تايلور الذي وافته المنية عن عمر 85 عاما و الذي يعتبر أحد مؤسسي شبكة الإنترنت و أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

حيث تولى روبرت في فترة الستينيات مشروع الإنترنت و تكنولوجيا المعلومات،و بفضل جهوده يعتبر له الفضل في ظهور ما يعرف بفأرة الكمبيوتر.

وفي 1966 قام بتطوير أربانيت و الذي أصبح النموذج الأولي للإنترنت الحديث.

يذكر بأن تايلور تقاعد في 1996 ، اما سبب الوفاة فهو بسبب مرض الباركنسون.

المصدر: sputniknews