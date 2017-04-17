أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"

المسواك معروف منذ قرون في الثقافة الإسلامية.

دأب الأوروبيون منذ زمن على استلهام أساليب حياتهم، لا سيما في ما يتعلق بالصحة والغذاء، من غيرهم من الأمم. آخر هذه الأفكار المستلهمة تتعلق بتنظيف الأسنان، وقد وصلت إليهم من أرض الجزيرة العربية.

فقد نشرت شركة تشيكية تدعى "يوني"، تسجيلا مصورا لما قالت إنه "فرشاة أسنان ثورية"، إذ تتكون من مواد طبيعية بنسبة مئة بالمئة ومليئة بالمعادن والفيتامينات، حسب الشركة.

وما هذه الفرشاة سوى المسواك أو عود السواك، الذي تعرفه البلدان العربية منذ قرون، كما أن استخدامه مرتبط بالثقافة الإسلامية على وجه الخصوص.

وقالت الشركة في التسجيل المصور إن للمسواك، الذي تبيع العود الواحد منه بنحو 4 يورو، فوائد عدة من بينها أنه يعمل كفرشاة ومعجون أسنان في آن، ويحافظ على مينا الأسنان، ويحمي من التسوس ويبيض الأسنان.

والمسواك، أو السواك، هو قطعة خشبية لينة تؤخذ من شجر الأراك دائم الخضرة على وجه الخصوص، إذ يتم تقشير طرفها من أعلى فتظهر شعيرات تعمل بمثابة فرشاة للأسنان.

المصدر: سكاي نيوز