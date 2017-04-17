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فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني مقطع فيديو صادم لسيارة تمر فوق جسد طفل صغير، دون أن ينتبه قائدها لوجوده أمامه قبل أن يصدمه، ثم يمر عليه ويرحل، دون أن يدرك ما فعل، بسبب انشغاله في التحدث في هاتفه المحمول.
وظهر في مقطع الفيديو طفل صغير لا يتعدى عمره 3 أعوام، وهو يلعب ويلهو في الشارع، بينما كانت تقف سيارة على جانب الطريق، ليقف أمامها الطفل الصغير، لتتحرك السيارة فجأة وتصدمه وتدفعه ليسقط على الأرض، ثم تمر أعلى جسده، وترحل.
ولم يرى السائق، الذي كان مشغولًا في التحدث في هاتفه المحمول، الطفل الذي كان يقف أمام سيارته، فاندفع بها، ولم ينتبه لوجود الطفل أسفل سيارته، إلا بعد أن سار بعيدًا، عندما سمع صرخات الطفل.
ولحسن الحظ لم يصاب الطفل بأذى بعد مرور السيارة، فقد ظل جسده جزءً واحدًا، ولم تدهسه عجلات السيارة، ولكنه ظل يبكي ويصرخ بشدة لما تعرض له.
وعندما سمع السائق صرخات الطفل، انتبه لما حدث، وعاد سريعًا للمكان الذي سقط فيه الطفل، والتقطه سريعًا من الأرض، وفحصه ووجده مازال حيًا، فاصطحبه لأقرب مستشفى، وبعد الكشف عليه وجد الأطباء أنه يعاني من كدمات وخدوش في جسده.
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