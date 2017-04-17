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"العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
قام أحد الركاب على متن قطار في ملبورن بتصوير مشاجرة عنيفة بين أربعة رجال.
وذكر موقع 7 News أن هذا الفيديو يعرض مجموعة من الرجال وهم يتجادلون على متن قطار خط صن بيري، قبل أن يظهر ثلاثة أشخاص وهم يعتدون على رجل طرحوه أرضاً.
إلا أن أحد الشهود قال لموقع 7 News إنه كان هناك سيناريو آخر غير الذي ظهر في الفيديو.
وقال الشاهد إن الرجل المطروح على الأرض، الذي جرى الاعتداء عليه، هو من بدأ المشاجرة.
وأضاف الشاهد: "كان ينزف من شفته، لأنه تلقَّى العديد من اللكمات. وهو أيضاً يستحق هذا".
وأوضح أن المشاجرة بدأت بتبادل الإهانات بين الأشخاص الثلاثة العرب والرجل الإفريقي.
وأردف الشاهد: "قال (الشخص الإفريقي) "ارجعوا إلى حيث أتيتم" و"إن كل المهاجرين يُسببون مشكلة لهذه الدولة، وأنتم تتسببون في جميع الجرائم هنا". وبعد ذلك، تحولت الإهانات إلى الإرهاب.
وقال الشاهد إن الرجل الإفريقي قال للأشخاص الثلاثة إن "الشعب العربي برمته يعتبر جزءاً من داعش"، وهنا بدأ العراك بينهم.
وصرَّح: "كانوا يريدون إبراحه ضرباً وحسب، وقد فعلوا".
وحاول أحد الركاب الحصول على مساعدة الأمن الموجود عندما توقف القطار في محطة توتنهام.
حيث نزل أحد الركاب من القطار وصرخ قائلاً: "انظروا إنهم يتشاجرون على متن القطار. وهناك أحد الأشخاص مطروح على الأرض الآن. يبدو أنهم تحت تأثير الكحول".
وبعدها اندفع حراس الأمن في المحطة إلى العربة.
ووفقاً لموقع 7 News فإن الشرطة ورجال الأمن في المحطة تحدثوا إلى الرجال الأربعة، ولكن لم يود أي واحد منهم تأكيد الاتهامات أو التمادي في الواقعة، ووجه كلا الجانبين اللوم إلى الآخر في هذا العُنف.
وقال الشاهد على الحادثة إنه يعتقد أن المواصلات العامة في حاجة إلى المزيد من الأمن.
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