- الرحم المزدوج.. الـ G-Spot.. وخطأ دافنشي.. 7 معلومات وألغاز حول جسد الأنثى
- بالفيديو.. بث جريمة قتل بدم بارد مباشرة على الفيسبوك
- الانتخابات النيابية في لبنان.. ما زال الجدل مستمرا
- ملف مفقودي الحرب في لبنان جرح لا يندمل
- ميقاتي: الإنتخابات وفق القانون النافذ رغم مساوئه أفضل من التمديد
- فوز لتركيا..وسوريا
- بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا
- تقهقر الميليشيات على أكثر من جبهة في اليمن
- من أجل عقلنة مفاهيمنا الثقافية
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- لزوجة الطائفية اللبنانية
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
- أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- طاولة للحوار
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- توقعات الأبراج ليوم April 17, 2017
- «أم القنابل» والسيد الرئيس
- لبنان يدير «محرّكاته» بحثاً عن مَخرج «الفرصة الأخيرة» لقانون الانتخاب
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- العقوبات الأميركية ضد حزب الله تطال حلفاءه السياسيين
- تأخرت معركة الحديدة.. أم لم تتأخر
- رئيس الزمالك يتهم أعضاء الاتحاد المصري بـ «السرقة»
- مصادر: طروحات لمعالجة الفراغ بتشكيل حكومة عسكرية
بالفيديو.. بث جريمة قتل بدم بارد مباشرة على الفيسبوك
في مشهد لم يصدقه كل من رآه يُبث حياً أمام عينيه على فيسبوك لايف، أقدم رجل أميركي يدعى ستيف ستيفنز على بث جريمة مروعة اقترفها بكل دم بارد بحق رجل عجوز يبلغ من العمر 78 عاماً.
الرجل الثلاثيني الذي أقلق كليفلاند، ونشر الصدمة بين سكانها في ولاية أوهايو الأميركية، صور فعلته الأحد، ولم يكتف بذلك، بل بث فيديو آخر (تمتنع العربية.نت عن نشره لما فيه من عبارات بذيئة وشتائم) وهو يقود سيارته، ويؤكد فيه أنه قتل حتى الآن 13 شخصاً، وهو في طريقه إلى قتل آخرين.
إلى ذلك، التقت وسائل إعلام أميركية ابن الرجل القتيل الذي بدت عليه الصدمة والذهول، وهو يردد " لقد تم قتل رجل بريء، لا ذنب له، ودون أي مبرر". في حين بدت ابنته منهارة غير قادرة على الكلام.
من جهتها، أعلنت الشرطة في أوهايو الأحد أنها عممت صورة الرجل على كافة النقاط والمراكز الأمنية من أجل القبض عليه. وقالت إدارة شرطة كليفلاند إنها تبحث عن ستيف ستيفنس فيما يتعلق بقتل شخص في المدينة لم تكشف الشرطة عن هويته. وأضافت أنه مسلح وخطير.
وتذكّر تلك الجريمة البشعة، بحادثة أخرى وقعت في يناير الماضي حيث وجهت اتهامات لأربعة من السود في شيكاغو بمهاجمة شاب أبيض مقعد عمره 18 عاما، وبث الهجوم على فيسبوك لايف، وهم يتهكمون عليه بألفاظ عنصرية مناهضة للبيض.
القاتل ستيف ستيفنز
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 159
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالفيديو.. بث جريمة قتل بدم بارد مباشرة على الفيسبوك
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
- أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
- توقعات الأبراج ليوم April 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 17, 2017
- رئيس الزمالك يتهم أعضاء الاتحاد المصري بـ «السرقة»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)