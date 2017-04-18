- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017
- ... إمّا الوحدات القائمة أو الدم
- هل هي صدفة ان جميع الدول العربية التي سلمت اسلحتها الكيميائية تعرضت للقضاء او الاحتلال امريكيا؟ ولماذا نُستخدم كعرب اهدافا لتأديب الآخرين وارهابهم؟ وهل تستفيد القيادة الكورية الشمالية من هذه الدروس؟ ولماذا بيونغ يانغ ليست مثل بغداد ودمشق وطرابلس؟
- ورطة أسماء الأسد: تدوينة تكلفها الجنسية البريطانية
- جرائم مروّعة في لبنان.. 4 حوادث لن تصدق الدافع وراء ارتكابها
- حديث عن خطوة دستورية جديدة للرئيس عون.. فهل يطلب من الحكومة حل مجلس النواب منعاً للتمديد؟
- أستراليا: زعامة تيرنبول في "الموازنة"
- الرحم المزدوج.. الـ G-Spot.. وخطأ دافنشي.. 7 معلومات وألغاز حول جسد الأنثى
- بالفيديو.. بث جريمة قتل بدم بارد مباشرة على الفيسبوك
- الانتخابات النيابية في لبنان.. ما زال الجدل مستمرا
- ملف مفقودي الحرب في لبنان جرح لا يندمل
- ميقاتي: الإنتخابات وفق القانون النافذ رغم مساوئه أفضل من التمديد
- فوز لتركيا..وسوريا
- بـ 5 خرائط.. أزمة الإسكان تفترس أستراليا
- تقهقر الميليشيات على أكثر من جبهة في اليمن
- من أجل عقلنة مفاهيمنا الثقافية
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- لزوجة الطائفية اللبنانية
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
- أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- طاولة للحوار
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
تعرضت ابنة رئيس قرغيزستان لوابل من الانتقادات، مؤخرا، بعدما ظهرت في صورة "جريئة" وهي تقوم بإرضاع ابنها الصغير.
ونشرت عليا شاغييفا، البالغة من العمر 20 عاما، صورتها على أنستغرام، بملابس داخلية أثناء إرضاع ابنها، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكانت شاغييفا، قد نشرت صورة بملابس خفيفة، في وقت سابق أثناء الحمل، كما أثارت فضولا حول علاقاتها، إذ أنجبت ابنها البكر بعد 6 أشهر فقط من الزواج، أي أنها حبلت وهي ما تزال عازبة.
وتقول الابنة الصغرى للرئيس إنها تسعى إلى إزالة الحرج الاجتماعي عن المرأة، منتقدة النظر إلى مسألة إظهار الإرضاع بمثابة مسألة جنسية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- حدث في مثل هذا اليوم April 18, 2017
- جرائم مروّعة في لبنان.. 4 حوادث لن تصدق الدافع وراء ارتكابها
- بالفيديو.. بث جريمة قتل بدم بارد مباشرة على الفيسبوك
- "العرب جميعاً دواعش ومجرمون"!.. قالها في قطار ببريطانيا فشاهد ما حصل له
- حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني تعليقاً على نتائج الاستفتاء: الحمد لله
- فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير
- أوروبا تكتشف "فرشاة أسنان ثورية"
- هل أرعَبَ كيم جونغ أميركا بأسلحة مزيَّفة؟.. شاهد الصاروخ المكسور بأضخم عرض عسكري لكوريا الشمالية النووية
- بالصور.. أبرز الشلالات في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)