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صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان

آخر تحديث: منذ 10 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تعرضت ابنة رئيس قرغيزستان لوابل من الانتقادات، مؤخرا، بعدما ظهرت في صورة "جريئة" وهي تقوم بإرضاع ابنها الصغير.

 

ونشرت عليا شاغييفا، البالغة من العمر 20 عاما، صورتها على أنستغرام، بملابس داخلية أثناء إرضاع ابنها، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وكانت شاغييفا، قد نشرت صورة بملابس خفيفة، في وقت سابق أثناء الحمل، كما أثارت فضولا حول علاقاتها، إذ أنجبت ابنها البكر بعد 6 أشهر فقط من الزواج، أي أنها حبلت وهي ما تزال عازبة.

 

وتقول الابنة الصغرى للرئيس إنها تسعى إلى إزالة الحرج الاجتماعي عن المرأة، منتقدة النظر إلى مسألة إظهار الإرضاع بمثابة مسألة جنسية.

 

المصدر: سكاي نيوز

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