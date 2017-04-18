الإعدام ينتظر جنودا لنشرهم "نكتة" عن رئيس كوريا الشمالية

يواجه عدد من الجنود فى كوريا الشمالية عقوبة الإعدام، بعد نشرهم نكتة تسخر من رئيسهم كيم جونج أون وتشبّهه بطفل الروضة "الحضانة".

وقال مصدر لراديو "آسيا الحرة"، إنه تم وضع ضباط وجنود من الفيلق الثانى تحت الاعتقال، بتهمة السخرية من زعيم كوريا الشمالية، ويجرى التحقيق معهم.

وقال المصدر: "إن أخبارا نشرتها كوادر من الفيلق الثانى بالجيش الكورى الشمالى، تعمد إلى تشويه صورة كيم جونج أون، وصلت إلى المكتب السياسى العام للجيش الشعبى، وقد جرى على إثرها اعتقال هؤلاء الكوادر بهدف معاقبتهم بشدة".

ووفقا لوكالة "يو بى أى" الأميركية، فإن عددا آخر من الجنود أشاروا إلى زعيمهم على أنه مريض نفسيا.

المصدر: المصري اليوم