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زوج واحد لا يكفي.. سيدة تجمع بين زوجين بالدقهلية أحدهما رسمى والآخر عرفي
طلبت نيابة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في مصر، تحريات المباحث حول اتهام زوج لزوجته بالجمع بين زوجين في الدقهلية بمصر.
تلقت أجهزة الأمن بالدقهلية، بلاغًا من " صبرى م. ف." بغياب زوجته ربة منزل 19 سنة عن المنزل ، ثم عاد لقسم الشرطة وأكد عودة زوجته، وأنها كانت خلال فترة غيابها لدى أحد أقاربها بالحى السابع بمدينة نصر بالقاهرة، واتهم زوجته بالجمع بين زوجين لزواجها عرفيًا من " هانى م. عبده"، واعترف الأخير بزواجه عرفياً من ربة المنزل .
ووجه اللواء أيمن الملاح مدير اأمن الدقهلية بتحرير المحضر رقم 2927 /2017 إدارى مركز شرطة السنبلاوين.
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