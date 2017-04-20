نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية

- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- المحركات الإنتخابية شبه مُعطَّلة... وبعــبدا تؤكد: عون ليس مع «الستين»
- النسبية تتقدّم «ثنائياً»... وتضييع الوقت مستمر!
- بري: على الحكومة عقد اجتماعات متتالية لإعداد قانون انتخاب قبل 15 أيار
- عون لا يفرض مشروعا.. ويحتفظ بـ «البطاقة الحمراء»
- قلق حكومي ونيابي من تعطيل المؤسَّسات.. بانتظار موقف عون
- «توماهوك» استهدفت سوريا لتفهم إيران
- إيران تغلق خدمة «التيلغرام»
- لعبة التبكير والتأخير في الانتخابات النيابية
- اتفقوا أو اعتزلوا!
- القوات «طالبين القرب» من آل فتوش؟
- توقعات الأبراج ليوم April 20, 2017
- مبادرة لعون... وإلَّا التمديد و«الستِّين»
- لقاء سيدة النجاة: «طرد» المجنَّسين... وتقسيم قضاء زحلة!
- كيف سيواجه لبنان أزمة مثلَّثة الأَضلاع؟
- بدون تعليق
- خروج ميليشيات إيران شرط لازم لخروج الأسد
- رونالدو المئوي «فوق القمر»
- «أوجيه» تسيّل استثماراتها: تسديد الديون أم دفع الرواتب؟
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
- أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
- عين دارة "تغلي" وشقيق "ستيفن حداد" يؤكد: "المعمل لن يمرّ لو على جثثنا"
- محكمة أسترالية تلزم مهاجر بدفع 25 ألف دولار لعامل نظافة
- خبير أسترالي: شركات الطاقة تخدع سكان فيكتوريا
نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
اقتحمت محتجة عرَّت صدرها، منصة خطابٍ كانت تلقيه مرشحة اليمين الفرنسي مارين لوبان، مدعية أنَّها تعرَّضت لاعتداءٍ عنيف من قِبَل أعضاء الفريق الأمني للمُرشَّحة اليمينية المُتطرِّفة للرئاسة الفرنسية.
وركضت المُحتجَّة، التي تُدعى "نورا" وتنتمي إلى حركة "فيمن"، والتي كانت تحمل باقةً من الورود، باتجاه زعيمة الجبهة الوطنية بينما كانت تتحدَّث في باريس، وذلك قبل أن تُعرِّي نصفها الأعلى الذي كان مُغطَّىً.
وسرعان ما اعترضها الفريق الأمني، الذي جذبها من يديها وساقيها من فوق المنصة. ولم تتعرَّض لوبان لأذىً خلال الحادثة.
ونُشِر بعد ذلك بيانٌ للمُحتجَّة مجهولة الهُوية على حساب حركة "فيمن" بموقع تويتر. وزعمت أنَّها تعرَّضت للضرب في رأسها وجانبها حينما كانت فوق المنصة، ثُمَّ اصطُحِبت إلى خلف المنصة حيث ضُرِبَت في وجهها.
وقالت: "اصطُحِبت إلى خلف المنصة وضربني أحد أعضاء الفريق الأمني في وجهي. وبعد ذلك وضعني على الأرض بينما كنتُ مُستلقيةً على بطني، وربط يدي بحبل".
وأضافت: "وبعد ذلك، وصلت مجموعة من نحو 15 شخصاً وأخذوا هُويتي والتقطوا صوراً لصدري بينما كانوا ينعتونني بالعاهرة".
وقالت إنَّهم بعد ذلك طلبوا الاتصال بالشرطة وأعادوا إليها هُويتها وألقوا بها (المُحتجة) خارج المكان.
وتُعَد حركة "فيمن" مجموعةً من المُحتجِّات النسويات، بدأت في أوكرانيا، غير أنَّ لديها الآن فروعاً في مختلف أنحاء العالم. وهُنَّ يحتججن ضد التمييز على أساس الجنس، ورُهاب المثلية الجنسية، وغيرها من القضايا السياسية عن طريق مهاجمة أهدافهن عاريات الصدور.
وتقول الحركة إنَّهن يذهبن عاريات الصدور من أجل "محاربة النظام الأبوي الذي يتجلَّى في 3 مظاهر: الاستغلال الجنسي للمرأة، والديكتاتورية، والدين".
وكانت إحدى المُحتجَّات من حركة "فيمن" قد رابطت أمام مركز الاقتراع الذي كان دونالد ترامب سيُدلي فيه بصوته في نيويورك خلال الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لوبان تتعهد بحماية الناخبين
وفي التجمُّع الانتخابي الذي كان في باريس، تعهَّدت مارين لوبان بحماية الناخبين من "العولمة المُتوحِّشة" قبل 6 أيام فقط من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل، 23 أبريل/نيسان.
وأعادت خلال حديثها أمام حشدٍ انتخابي من قرابة 5 آلاف شخص، تأكيد تعهُّداتها الرئيسية المُناهِضة للهجرة وللاتحاد الأوروبي.
وقالت: "سأحميكم. وسيكون أول ما أقوم به كرئيسةٍ هو إعادة الحدود الفرنسية إلى وضعها السابق".
وأضافت: "إنَّ خيار يوم الأحد بسيط. إنَّه اختيارٌ بين فرنسا التي تنهض وفرنسا التي تغرق".
وأظهرت استطلاعات الرأي أنَّ لوبان ومرشَّح الوسط إيمانويل ماكرون سيمرَّان إلى جولة الإعادة، التي من المُقرَّر أن تجري في السابع من مايو/أيار المقبل.
غير أنَّ الفروقات في نسب الدعم للمرشَّحين في استطلاعات الرأي كانت تضيق شيئاً فشيئاً خلال الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية، وذلك مع بدء تعافي مُرشَّح حزب الجمهوريين فرانسوا فيون من فضائحه السابقة، وكذلك استفادة مُرشَّح اليسار المُتشدِّد جان لوك ميلانشون من أدائه المُدهِش خلال المناظرات الانتخابية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- توقعات الأبراج ليوم April 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
- بـ16 طلقة في دقيقة واحدة.. "يسوع الأسود" يقتل 3 أميركيين في كاليفورنيا
- زوج واحد لا يكفي.. سيدة تجمع بين زوجين بالدقهلية أحدهما رسمى والآخر عرفي
- توقعات الأبراج ليوم April 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2017
- مفاجأة صادمة.. زوجان أميركيان يكتشفان بعد عام من الزواج أنهما "توأم".. تعرف على حكايتهما الغريبة
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- بالصور: في 2017.. أجمل 20 شاطئا في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)