بـ 13 دولارا في الساعة.. طالبات اليابان فريسة سهلة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت قناة "channelnewsasia" إنه يتم التغرير بطالبات مدارس يابانيات من خلال بيزنس يدعي "جيه كيه" وإكراههن على تقديم خدمات غريبة للزبائن الرجال، تصل إلى "الشم" والتحرش" و"الجنس" مقابل مبالغ تصل إلى 13 دولارا في الساعة.

وفي مقهى "جيه كيه سبيشيال" يستطيع الزبائن نظريا مواعدة واحدة من 60 فتاة يابانية في المرحلة الثانوية، وتتناول مع الطعام، وتغني له الكاريوكي، أو تدخل معه في حوار "من القلب إلى القلب" طالما لا يلمسها.

ولكن، بالرغم من هذه القواعد النظرية، لكن هانو، الفتاة اليابانية التي لا يتجاوز عمرها 15 عاما أخبرت القناة إنها تعرضت للتحرش الجنسي من الزبائن الذين يقوموا أحيانا برفع تنورات الطالبات.

ولكن مع العرض المغري للأجور، الذي يصل إلى 13 دولارا في الساعة، تستطيع مقاهي مقل "جيه كيه سبيشيال" خداع المراهقات تحت عمر 18 عاما، لتغذية بيزنس مزدهر.

يذكر أن بيزنس "جيه كيه" مشتق من الكلمة اليابانية Joshi Kousei أو طالبات المدارس العليا، ويعتمد على استغلال الفتيات في تقديم خدمات غريبة مثل "الشم" و"الدعارة".

وفي طوكيو فحسب، كشفت إحصائيات الشرطة وجود أكثر من 170 مركزا "جيه كيه" معظمها يتركز في منطقة Akihabara.

من جانبه يوكي أوياما، الذي نشر خمسة كتب تتضمن صور لطالبات الثانوي بالأزياء الرسمية: "بالنسبة للعديد من الأشخاص، فالأمر معقد، لا سيما وأنهن ما زلن طالبات في مرحلة تعليمية هامة".

المصدر: channelnewsasia.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا