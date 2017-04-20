- في أستراليا.. 48 مليونيرا لم يدفعوا ضريبة الدخل
- بـ 13 دولارا في الساعة.. طالبات اليابان فريسة سهلة
- قصة مؤثرة.. مصور وناشط سوري ينهار أمام جثة طفل
- أسرار أقدم مسجل خطر في مصر.. ارتكب 80 جريمة واستخدمه وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ أهدافه
- باحثة في كامبريدج تدافع عن الدعارة.. وتقدم المبررات
- هل يتحول الصراع الماروني ـ الشيعي الى حرب صلاحيات؟
- الفنانة سمر الشامسي في الأردن تلبية لنداء أطفال سورية
- إقتراح مجنون لقانون إنتخابي عاقل
- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- المحركات الإنتخابية شبه مُعطَّلة... وبعــبدا تؤكد: عون ليس مع «الستين»
- النسبية تتقدّم «ثنائياً»... وتضييع الوقت مستمر!
- بري: على الحكومة عقد اجتماعات متتالية لإعداد قانون انتخاب قبل 15 أيار
- عون لا يفرض مشروعا.. ويحتفظ بـ «البطاقة الحمراء»
- قلق حكومي ونيابي من تعطيل المؤسَّسات.. بانتظار موقف عون
- «توماهوك» استهدفت سوريا لتفهم إيران
- إيران تغلق خدمة «التيلغرام»
- لعبة التبكير والتأخير في الانتخابات النيابية
- اتفقوا أو اعتزلوا!
- القوات «طالبين القرب» من آل فتوش؟
- توقعات الأبراج ليوم April 20, 2017
- مبادرة لعون... وإلَّا التمديد و«الستِّين»
- لقاء سيدة النجاة: «طرد» المجنَّسين... وتقسيم قضاء زحلة!
- كيف سيواجه لبنان أزمة مثلَّثة الأَضلاع؟
- بدون تعليق
- خروج ميليشيات إيران شرط لازم لخروج الأسد
باحثة في كامبريدج تدافع عن الدعارة.. وتقدم المبررات
هل ممارسة الدعارة حق تختاره المرأة؟ ترى باحثة اقتصادية في جامعة كامبريدج أن المرأة لها حق استخدام جسدها للحصول على المال، تماما كما يستخدم الرجال أجسادهم لكسب العيش، وبهذا دافعت الباحثة فيكتوريا بيتمان عن المرأة التي تقرر استخدام جسدها وبيعه مقابل المال.
وتنقل صحيفة "التايمز" عن الباحثة، قولها إن المجتمع مجد جسد الرجل عندما أعجب به ملاكما وجنديا يعرض نفسه للخطر والعنف والجراح، وفي الوقت ذاته عبر عن غضبه عندما فعلت المرأة الشيء ذاته.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن بيتمان عدت حرمان المرأة من ممارسة الدعارة أمرا غير عقلاني وتمييزا واضحا ضدها، حيث قالت بيتمان، وهي مديرة الأبحاث في كلية "كونفيل أند كيس" في جامعة كامبريدج: "أن يكون المجتمع غير متناسق شيئا، لكن أن تكون غير متناسق لأسباب اقتصادية، فإن هذا شيء آخر".
وتلفت الصحيفة إلى أن مقال الباحثة جاء في ملحق "التايمز" لشؤون التعليم العالي، وقالت فيه: "كوننا مهنيين، فإنه يجب علينا بصفتنا اقتصاديين، التصدي للنظم غير العقلانية، والطريقة غير العقلانية وغير المتناسقة في التعامل مع مهنة الأنثى، مقارنة مع الطريقة التي يتم فيها التعامل مع مهن الرجل، التي لا يمكن أن تكون إلا تمييزا على أساس الجنس وأبوية مقصودة".
وأضافت الباحثة: "يجب مساعدة من يمارسن مهنة الجنس بالرضا من الاستفادة من الأسواق التي تعمل من أجلهن لا ضدهن".
ويفيد التقرير بأن بيتمان قارنت بين تجارة الجنس والاقتصاد، مشيرة إلى أن "إهمال تجارة الجنس ما هو إلا إشارة واضحة على إساءة تمثيل المرأة في الاقتصاديات، ويجب ألا يستمر الوضع كما هو، ومهما كان موقفك شاجبا للدعارة، فإنه لا مجال للتساؤل إن كان أقدم المهن القديمة مجالا خصبا للدراسة من العلم الكئيب".
وتورد الصحيفة نقلا عن الباحثة، قولها إن قرار مجلة "بلاي بوي" إعادة نشر الصور العارية يحتاج إلى اهتمام الاقتصاديين، وتضيف أن "صناعة البورنو تدر عوائد مالية أكثر من (مايكروسوفت) و(أمازون) و(غوغل) و(ياهو) و(إيبي) و(نيتفليكس) و(أبل) مجتمعة، وتقوم بالتوسع رغم ما تلقاه من عراقيل بسبب التكنولوجيا المتمددة والمنافسة الشديدة، وهي تمثل دراسة حالة مهمة للتحليل من طالب اقتصاد جاد، لكنها لا تلقى اهتماما اليوم إلا في مجال دراسات الأنوثة".
وينوه التقرير إلى أن الدكتورة بيتمان شاركت في العام الماضي في لقاء في جامعة كامبريدج استمر لساعتين، وكانت عارية مع عبارات "بريكسيت"، (وهو وصف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي)، وكتبت على ثدييها وبطنها، وقامت ذات مرة بالتعري ليرسمها الفنان أنتوني كونولي.
وبحسب الصحيفة، فإن بيتمان كتبت في مقالها أن جسد المرأة كان عرضة للبيع والشراء منذ الأزمنة القديمة، لكن تجارة الجنس ظلت دون معايير ونظم معترف بها داخل نظام الدولة، "فقط التبرير المعروف، وهو أن تجارة الجنس (غير أخلاقية) واستغلال لقطاعات المجتمع الضعيفة، لكنْ هناك تباين غير منطقي في الطريقة التي نتعامل فيها مع ممارسة الجنس بالتراضي، مقارنة مع مجالات أخرى ذكورية، مثل الجندية والملاكمة".
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول بيتمان: "عبر المجتمع عن القوادة بالعقول"؛ من أجل الحصول على العيش، فيما اعتبر مخلا للحياء أن تقوم بالكسب؛ لأنك تملك جسدا جميلا ومهارات إثارة عالية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- أستراليا تلغي تأشيرة 457 وتعلن تغييرات في اختبارات الجنسية
- صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
- لماذا تراجع ترامب عن تهديداته بضرب كوريا؟ وهل ضلت حاملة طائراته الطريق اليها؟ وما هو الدور الصيني في منع تفاقم الازمة؟
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بـ 13 دولارا في الساعة.. طالبات اليابان فريسة سهلة
- أسرار أقدم مسجل خطر في مصر.. ارتكب 80 جريمة واستخدمه وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ أهدافه
- باحثة في كامبريدج تدافع عن الدعارة.. وتقدم المبررات
- الفنانة سمر الشامسي في الأردن تلبية لنداء أطفال سورية
- نورا عرَّت صدرها وهاجمت لوبان.. شاهد حركة "فيمن" تقتحم منصة مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الفرنسية
- توقعات الأبراج ليوم April 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 20, 2017
- بـ16 طلقة في دقيقة واحدة.. "يسوع الأسود" يقتل 3 أميركيين في كاليفورنيا
- زوج واحد لا يكفي.. سيدة تجمع بين زوجين بالدقهلية أحدهما رسمى والآخر عرفي
- توقعات الأبراج ليوم April 19, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)