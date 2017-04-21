جدة "حسناء" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

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تعتبر الإيطالية زاكلينا Zaklina إحدى نجوم موقع إنستغرام الشهير، وتعود شهرتها ليس فقط للأناقة التي تظهر فيها بصورها فحسب بل لعمرها.

إذ تبلغ زاكلينا 47 عاما و تعتبر جدة لعدد من الأحفاد، وفقا لما ذكرت وكالة "سبونتيك" الروسية للأنباء.

ويتابع حساب ذه الجدة الحسناء أكثر من 300 ألف مشترك ولايخفي المتابعون إعجابهم بها.

المصدر: سكاي نيوز