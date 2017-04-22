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المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

حمار يحظى بملايين المشاهدات...ماذا فعل

آخر تحديث: منذ 44 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 82
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، تظهر فيه مجموعة من الحمير، وهي تقفز فوق سور مزرعة في شمال إيطاليا، قبل أن يقرر أحدها أن يتعامل مع الموقف على طريقته.

 

ويظهر في الفيديو، كيف يقفز اثنان من الحمير من فوق الحاجز، في حين بقي حماران آخران في الخلف يفكران كيف يتجاوزان الحاجز، وتقدم أحدهما ليتفحصه، ومن ثم قام بإبعاده بواسطه فمه، فاسحاً الطريق أمامه وأمام زميله للعبور خارج المزرعة.

 

ومنذ نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حظي بأكثر من 38 مليون مشاهدة، وتمت مشاركته أكثر من 900 ألف مرة.

المصدر: sputniknews

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