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المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

دبابة تحترق في حضرة زعيم كوريا الشمالية

آخر تحديث: منذ 40 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 75
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كشف فيديو جديد للعرض العسكري المبهر، الذي أقامته كوريا الشمالية السبت الماضي، واستعرضت فيه قدراتها العسكرية والصاروخية، كشف عن موقف غريب أثناء حضور زعيم البلاد كيم جونغ أون.

 

الفيديو الجديد الذي بثه موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ظهر فيه نشوب النيران فجأة في دبابة خلال سيرها بالعرض وغيرت مسارها وخرجت من الطابور وهي تنفس دخاناً، وذلك وفقاً لموقع "NTDTV" الكوري الجنوبي.

 

وأوضح الموقع الكوري الجنوبي، أن هذا الموقف المحرج لقوات كوريا الشمالية حدث خلال العرض الذي شهده زعيم البلاد كيم جونغ أون، وظهرت فيه 3 أنواع من الصواريخ البالستية في رسالة تهديد واضحة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: sputniknews

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