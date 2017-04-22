- الأوضاع الجديدة وتحديد النسل
- الإسرائيليون يلوذون بشواطئ البحر من موجة الحر
- سقوط أسنان سياسي برازيلي أثناء إلقاء خطبة على الهواء
- دبابة تحترق في حضرة زعيم كوريا الشمالية
- حمار يحظى بملايين المشاهدات...ماذا فعل
- توقعات الأبراج ليوم April 22, 2017
- فضيحة في أستراليا.. خطابات المرضى داخل صندوق قمامة
- إعادة ترسيم منطقة الشرق الأوسط إقتصادياً
- برّي: «التأهيلي» مخالف للدستور
- الستين 'أبغض الحلال' في غياب توافق على قانون انتخابي جديد بلبنان
- من خرق القرار 1701؟ الجولة الاعلامية أم اسرائيل بخرقها الاجواء اللبنانية ؟
- الحريري في منطقة الحدود يقترح وقف نار دائماً مع إسرائيل
- الحريري على الحدود: الجنوب مسؤولية الدولة... والصيغ الإنتخابية تتراكم
- الحريري يتحدث عن هدنة مع إسرائيل ويهاجم حزب الله
- الحريري يستعجل الرد على حزب الله: الجنوب ليس ميدان حرب لصالح إيران
- بائع الكعك سيعتمر عمامة السلطان سليم الأول!
- أردوغان: طريق العظمة طريق الكذب
- قرعة نصف نهائي أبطال أوروبا .. السيناريو يتكرر بعد 19 عاماً
- كوريا الشمالية
- حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017
- ملف النازحين: في الحكومة كلٌّ يغنّي على ليلاه
- صيغة بري: «نسبيّة» تُحسِّن التمثيل المسيحي
- قراءات في "الغارة الإعلامية" لـ «حزب الله»
- مسعى لـ«سلّة دائمة»: «نسبيّة» ومجلس شيوخ؟
- عقيدة ترامب تتبلوَرْ: القنابل والصواريخ أوّلاً؟
سقوط أسنان سياسي برازيلي أثناء إلقاء خطبة على الهواء
في موقف مثير ومضحك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسيناتور برازيلي أثناء إلقائه خطبة في مقر مجلس الشيوخ البرازيلي.
وفاجأ السيناتور البرازيلي هيليو جوزي، الحاضرين بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، بسقوط طقم أسنانه في بث تلفزيوني مباشر، ليرجعه مرة أخرى إلى فمه، ولكنه يسقط مرة أخرى، ليخلعه ويضعه في جيبه، وأكمل خطابه كأن شيئاً لم يكن.
وبعد دقائق بسيطة من ظهور مقطع الفيديو بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل بالتهكم والسخرية من السيناتور، وقال أحدهم: "إن لم يجد أعضاء مجلس الشيوخ حلاً لأسنانهم، فكيف ننتظر منهم حلا لمشاكلنا".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 160
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الإسرائيليون يلوذون بشواطئ البحر من موجة الحر
- سقوط أسنان سياسي برازيلي أثناء إلقاء خطبة على الهواء
- دبابة تحترق في حضرة زعيم كوريا الشمالية
- حمار يحظى بملايين المشاهدات...ماذا فعل
- توقعات الأبراج ليوم April 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 22, 2017
- كواليس السيرك - 1 العيش مع الأسود
- جدة "حسناء" تثير إعجاب رواد مواقع التواصل
- توقعات الأبراج ليوم April 21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم April 21, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)