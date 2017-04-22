سقوط أسنان سياسي برازيلي أثناء إلقاء خطبة على الهواء

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في موقف مثير ومضحك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسيناتور برازيلي أثناء إلقائه خطبة في مقر مجلس الشيوخ البرازيلي.

وفاجأ السيناتور البرازيلي هيليو جوزي، الحاضرين بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، بسقوط طقم أسنانه في بث تلفزيوني مباشر، ليرجعه مرة أخرى إلى فمه، ولكنه يسقط مرة أخرى، ليخلعه ويضعه في جيبه، وأكمل خطابه كأن شيئاً لم يكن.

وبعد دقائق بسيطة من ظهور مقطع الفيديو بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل بالتهكم والسخرية من السيناتور، وقال أحدهم: "إن لم يجد أعضاء مجلس الشيوخ حلاً لأسنانهم، فكيف ننتظر منهم حلا لمشاكلنا".

المصدر: sputniknews