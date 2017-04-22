إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | سقوط أسنان سياسي برازيلي أثناء إلقاء خطبة على الهواء
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

سقوط أسنان سياسي برازيلي أثناء إلقاء خطبة على الهواء

آخر تحديث: منذ 34 دقيقة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 68
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

في موقف مثير ومضحك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسيناتور برازيلي أثناء إلقائه خطبة في مقر مجلس الشيوخ البرازيلي.

 

وفاجأ السيناتور البرازيلي هيليو جوزي، الحاضرين بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، بسقوط طقم أسنانه في بث تلفزيوني مباشر، ليرجعه مرة أخرى إلى فمه، ولكنه يسقط مرة أخرى، ليخلعه ويضعه في جيبه، وأكمل خطابه كأن شيئاً لم يكن.

 

وبعد دقائق بسيطة من ظهور مقطع الفيديو بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل بالتهكم والسخرية من السيناتور، وقال أحدهم: "إن لم يجد أعضاء مجلس الشيوخ حلاً لأسنانهم، فكيف ننتظر منهم حلا لمشاكلنا".

المصدر: sputniknews

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)