الإسرائيليون يلوذون بشواطئ البحر من موجة الحر

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يسود إسرائيل والمناطق الفلسطينية جوا خماسينيا، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما فوق ال30 درجة مئوية. وهذه أول موجة حر تجتاح المنطقة بعد انتهاء فصل الشتاء. وبالنسبة للإسرائيليين، فإن جوا كهذا هو فرصة للوصول إلى البحر حيث انطلق موسم السباحة.