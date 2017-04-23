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بالفيديو.. حادثة هزت الرأي العام في مصر ..كرمى لزوجته قطع يد شقيقته

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سيدتي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 108
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عرضت إحدى الإعلاميّات المصريّات ضمن برنامجها الخاص على قناة "النهار"، تقريراً عن حادثة هزّت الرأي العام في مصر.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد أقدم رجلٌ على قطع يد شقيقته، بعدما تشاجرت مع زوجته، بسبب كوب ماءٍ.

 

وكانت الزوجة قد طلبت من الشقيقة كوب ماءٍ، وهي تتلفظ بكلماتٍ نابية، فردّت عليها الأخيرة بالقول: "لا تتحدثي عن والدتي المتوفيّة بهذا الشكل، وشقيقي فقط من بإمكانه التكلم معي"، بخاصة بعد أن بدأت تتحدث عن الميراث بشكل مفاجىء.

 

إلا أنّ شقيقها تخلّى عنها كرمى لزوجته، وأجابها: "أنا زوجتي تمثّلني وتتحدث عنّي".

 

وعلى ذلك، تطوّر الإشكال ليصل إلى حدّ أن يقدم شقيقها على قطع يدها، فيما قامت زوجته بسرقة الذهب الذي كانت ترتديه.

 

وفي حديث للشقيقة الضحيّة على الهواء قالت : "أخي من أمي وأبي يضربنا بالجنزير، ويطردنا من المنزل، لأنّه يسمع كلام زوجته ويطالب بالميراث، الذي هو عبارة عن شقّة فقط".

 

يُذكر أنّ الوالد كان قد توفي منذ زمن، فيما توفيت الأم منذ أشهر قليلة، وبدأت المشاكل منذ حينها.

 

المصدر: سيدتي

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